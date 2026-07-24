С 25 августа алименты в Казахстане будут перечислять по новым правилам
Согласно данным Министерства юстиции, новые правила закреплены законом о совершенствовании исполнительного производства.
Теперь, чтобы получать алименты, взыскателю необходимо открыть специальный счет и передать его реквизиты судебному исполнителю.
Главная цель нововведения, отмечают в ведомстве, защитить деньги, предназначенные для содержания детей и нетрудоспособных граждан. Кроме того, средства на таком счете нельзя арестовать по другим долгам получателя.
В Минюсте также подчеркнули, что отсутствие специального счета не освобождает должника от обязанности платить алименты.
Однако до тех пор, пока взыскатель не откроет счет и не сообщит его реквизиты судебному исполнителю, перечислить деньги будет невозможно. При этом задолженность продолжит учитываться.
Ведомство также уточнило, что не ведет учет банков, открывающих специальные алиментные счета. Эта информация находится в ведении Национального банка, Агентства по регулированию и развитию финансового рынка и самих банков.
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К сожалению, многие казахстанцы не исполняют свои обязанности по уплате алиментов. К примеру, недавно мы рассказывали, что десятки лудоманов спускали миллионы на ставках, прячась от алиментов по стране.