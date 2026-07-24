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Общество

С 25 августа алименты в Казахстане будут перечислять по новым правилам

Развод, брак, расторжение брака, бракоразводный процесс, алименты, фото - Новости Zakon.kz от 24.07.2026 14:32 Фото: pixabay
С 25 августа 2026 года в Казахстане изменится порядок перечисления алиментов. Теперь выплаты будут поступать только на специальные банковские счета, открытые специально для получения алиментов, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным Министерства юстиции, новые правила закреплены законом о совершенствовании исполнительного производства.

Теперь, чтобы получать алименты, взыскателю необходимо открыть специальный счет и передать его реквизиты судебному исполнителю.

Главная цель нововведения, отмечают в ведомстве, защитить деньги, предназначенные для содержания детей и нетрудоспособных граждан. Кроме того, средства на таком счете нельзя арестовать по другим долгам получателя.

В Минюсте также подчеркнули, что отсутствие специального счета не освобождает должника от обязанности платить алименты.

Однако до тех пор, пока взыскатель не откроет счет и не сообщит его реквизиты судебному исполнителю, перечислить деньги будет невозможно. При этом задолженность продолжит учитываться.

Ведомство также уточнило, что не ведет учет банков, открывающих специальные алиментные счета. Эта информация находится в ведении Национального банка, Агентства по регулированию и развитию финансового рынка и самих банков.

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К сожалению, многие казахстанцы не исполняют свои обязанности по уплате алиментов. К примеру, недавно мы рассказывали, что десятки лудоманов спускали миллионы на ставках, прячась от алиментов по стране.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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