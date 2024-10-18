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Тест: Хорошо ли вы знаете самые важные даты независимого Казахстана

Тест: Хорошо ли вы знаете самые важные даты независимого Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 18.10.2024 16:17 Фото: unsplash; коллаж: Zakon.kz
Сейчас в стране 10 государственных праздников и столько же знаменательных и важных дат. Именно они стали основными в истории независимости Казахстана. А вот когда были подписаны документы и как они повлияли на дальнейшее экономическое развитие, многие казахстанцы кажется уже и не вспомнят.

Zakon.kz предлагает пройти тест и узнать, насколько хорошо вы их знаете.


Квиз

Правильный ответ в тесте высвечивается зеленым цветом, а неправильный – красным. Чтобы перейти к следующему вопросу, нажмите "далее".

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