Тест: Хорошо ли вы знаете самые важные даты независимого Казахстана

Фото: unsplash; коллаж: Zakon.kz

Сейчас в стране 10 государственных праздников и столько же знаменательных и важных дат. Именно они стали основными в истории независимости Казахстана. А вот когда были подписаны документы и как они повлияли на дальнейшее экономическое развитие, многие казахстанцы кажется уже и не вспомнят.

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