Тест: Хорошо ли вы знаете самые важные даты независимого Казахстана
Фото: unsplash; коллаж: Zakon.kz
Сейчас в стране 10 государственных праздников и столько же знаменательных и важных дат. Именно они стали основными в истории независимости Казахстана. А вот когда были подписаны документы и как они повлияли на дальнейшее экономическое развитие, многие казахстанцы кажется уже и не вспомнят.
Zakon.kz предлагает пройти тест и узнать, насколько хорошо вы их знаете.
Квиз
Правильный ответ в тесте высвечивается зеленым цветом, а неправильный – красным. Чтобы перейти к следующему вопросу, нажмите "далее".
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