Тест: Хорошо ли вы знаете географию Казахстана
Фото: Zakon.kz
Казахстан находится в самом сердце Евразии. Благодаря своему расположению страна обладает разнообразным рельефом, включающим степи, полупустыни, пустыни, горы и высокогорья. Zakon.kz предлагает вспомнить школьную программу и проверить, насколько хорошо вы знаете географию страны.
Стоит отметить, что Казахстан является членом многих международных организаций, включая ООН, ОБСЕ, СНГ, Организацию исламского сотрудничества и Шанхайскую организацию сотрудничества.
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