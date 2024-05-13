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Тест: Хорошо ли вы знаете географию Казахстана

Тест: Хорошо ли вы знаете географию Казахстана?, фото - Новости Zakon.kz от 13.05.2024 15:10 Фото: Zakon.kz
Казахстан находится в самом сердце Евразии. Благодаря своему расположению страна обладает разнообразным рельефом, включающим степи, полупустыни, пустыни, горы и высокогорья. Zakon.kz предлагает вспомнить школьную программу и проверить, насколько хорошо вы знаете географию страны.

Стоит отметить, что Казахстан является членом многих международных организаций, включая ООН, ОБСЕ, СНГ, Организацию исламского сотрудничества и Шанхайскую организацию сотрудничества.


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