Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Токаев поздравил казахстанцев с Днем Независимости

Токаев поздравил казахстанцев с Днем независимости Фото: пресс-служба Акорды
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев со знаменательной датой в жизни страны, Днем Независимости Казахстана, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Дорогие соотечественники!

Поздравляю вас с Днем Независимости! Этот праздник – символ несокрушимого единства нашего народа. День Независимости олицетворяет свободу и самостоятельное развитие Казахстана в новых исторических условиях.

В этот знаменательный день мы отдаем дань уважения национальным героям, сыгравшим выдающуюся роль в воплощении мечты предков о суверенном государстве.

Независимость открыла перед нашей страной новые горизонты. Именно после провозглашения Независимости начался процесс дипломатического признания Казахстана, превращения его в полноценный субъект международного права.

Независимость – превыше всего! Наш долг перед прошлыми и будущими поколениями – всеми силами беречь и защищать священную Независимость как величайшую ценность, лежащую в основе благополучия и процветания нации.

Мы уверенно следуем своим стратегическим курсом, шаг за шагом укрепляя государственность. Начатые глубокие преобразования во всех сферах жизни открыли новую главу в нашей многовековой исторической летописи. Мы созидаем Справедливый Казахстан – страну равных возможностей и прогресса. И мы непременно достигнем этой высокой цели, опираясь на такие ценности, как единство и стабильность, закон и порядок, ответственность и солидарность, культ знаний и труда.

Желаю всем крепкого здоровья, счастья и успехов! Пусть всегда возвышается флаг нашей Родины! Пусть крепнет наша Независимость!

32 года назад, в 1991 году, Казахстан провозгласил свою независимость. Историки утверждают, что обретение независимости бывшими советскими республиками неразрывно связано именно с казахской историей.

Читайте также

поздравление
Смаилов поздравил казахстанцев с Днем Независимости
Алматы
График пропускного режима на дороге Медеу – Шымбулак в Алматы временно изменили
Банк Развития Казахстана в числе первых в стране получил ESG-рейтинг от Sustainable Fitch
Банк Развития Казахстана в числе первых в стране получил ESG-рейтинг от Sustainable Fitch
Айсулу Омарова
Токаев Касым-Жомарт Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Полицейские обратились к казахстанцам
Полицейские обратились к казахстанцам
Максим Галкин записал видеообращение из Израиля
Максим Галкин записал видеообращение из Израиля
Мороз и сильный ветер: прогноз погоды на 15 декабря
Мороз и сильный ветер: прогноз погоды в Казахстане на 15 декабря
снег в Алматы
Морозы отступят, но снег продолжит идти: погода на неделю в Алматы
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: