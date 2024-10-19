Более 570 казахстанцев получили награды в честь Дня спасателя

Сегодня, 19 октября 2024 года, в Министерстве по ЧС состоялось торжественное собрание, посвященное Дню спасателя, сообщает Zakon.kz.

В торжественном мероприятии приняли участие руководство, личный состав министерства, ветераны органов гражданской защиты.

Собрашихся поздравил глава МЧС Чингис Аринов.

"Этот день символизирует вашу преданность делу, мужество и самоотверженность. Ваш труд бесценен для общества, я горжусь каждым из вас. Министерство по чрезвычайным ситуациям продолжит реализацию программ, направленных на социальное, жилищное и материально-техническое обеспечение сотрудников. В День спасателя от всей души желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, благополучия и успехов в ваших важных делах! Пусть ваши заслуги во имя безопасности нашей страны будут успешными!", – отметил министр.

Заслуженные награды в честь профессионального праздника получили 571 сотрудников МЧС, государственных органов и организаций. Спасателям вручены медали, нагрудные знаки и благодарственные письма.

Фото: пресс-служба МЧС РК

Также среди структурных подразделений МЧС провели соревнования по мини футболу, волейболу и настольному теннису. По итогам которых вручены кубки за занятое первое место – Департаменту ликвидации ЧС, второе место – РГП "Резерв" и третье место – Командный центр стратегического планирования и оперативного управления.

В пресс-службе МЧС отметили, что праздничные мероприятия сегодня проходят во всех регионах Казахстана.

Напомним, День спасателя в Казахстане официально начали отмечать с 2008 года. Эта дата выбрана не случайно – ровно 29 лет назад был учрежден Государственный комитет по чрезвычайным ситуациям. Деятельность ведомства ориентирована на предупреждение чрезвычайных ситуаций, а также ликвидацию их последствий.