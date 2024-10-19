Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Более 570 казахстанцев получили награды в честь Дня спасателя

День спасателя, фото - Новости Zakon.kz от 19.10.2024 15:39 Фото: пресс-служба МЧС РК
Сегодня, 19 октября 2024 года, в Министерстве по ЧС состоялось торжественное собрание, посвященное Дню спасателя, сообщает Zakon.kz.

В торжественном мероприятии приняли участие руководство, личный состав министерства, ветераны органов гражданской защиты.

Собрашихся поздравил глава МЧС Чингис Аринов.

"Этот день символизирует вашу преданность делу, мужество и самоотверженность. Ваш труд бесценен для общества, я горжусь каждым из вас. Министерство по чрезвычайным ситуациям продолжит реализацию программ, направленных на социальное, жилищное и материально-техническое обеспечение сотрудников. В День спасателя от всей души желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, благополучия и успехов в ваших важных делах! Пусть ваши заслуги во имя безопасности нашей страны будут успешными!", – отметил министр.

Заслуженные награды в честь профессионального праздника получили 571 сотрудников МЧС, государственных органов и организаций. Спасателям вручены медали, нагрудные знаки и благодарственные письма.

День спасателя, фото - Новости Zakon.kz от 19.10.2024 15:39

Фото: пресс-служба МЧС РК

Также среди структурных подразделений МЧС провели соревнования по мини футболу, волейболу и настольному теннису. По итогам которых вручены кубки за занятое первое место – Департаменту ликвидации ЧС, второе место – РГП "Резерв" и третье место – Командный центр стратегического планирования и оперативного управления.

В пресс-службе МЧС отметили, что праздничные мероприятия сегодня проходят во всех регионах Казахстана.

Напомним, День спасателя в Казахстане официально начали отмечать с 2008 года. Эта дата выбрана не случайно – ровно 29 лет назад был учрежден Государственный комитет по чрезвычайным ситуациям. Деятельность ведомства ориентирована на предупреждение чрезвычайных ситуаций, а также ликвидацию их последствий.

Читайте также

Заморозки, холод, мороз, поздняя осень, иней
20 октября синоптики обещают заморозки в одном регионе Казахстана
Один из проспектов Астаны времененно перекроют из-за строительства LRT
Один из проспектов Астаны временно перекроют из-за строительства LRT
В Казахстане отметили 100-летие Рахимжана Кошкарбаева
В Казахстане отметили 100-летие Рахимжана Кошкарбаева
Андрей Дюсупов
МЧС РК Казахстан 2024 год Награждения Праздники
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
исследование
Ученые разгадали феномен, почему в некоторых семьях рождаются только мальчики или девочки
Тенге, деньги, Казахстан
Лишение лицензии банка в Казахстане: могут ли вкладчики обратиться за выплатами, если срок пропущен
полицейский умер в аварии
Полицейский из Семея, спасший девочку от преследователя с ножом, погиб в аварии
Самые дорогие породы кошек
Самые дорогие породы кошек
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: