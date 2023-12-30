Кыргызстан признал снежного барса национальным символом

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров 30 декабря 2023 года подписал указ "О признании снежного барса национальным символом Кыргызской Республики", сообщает Zakon.kz.

Как сообщает пресс-служба президента, документ принят "в целях дальнейшей государственной поддержки инициатив по сохранению снежного барса и его экосистемы".

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Согласно указу, кабинету министров поручено "определить идеологическое содержание национального символа", разработать логотип и варианты его применения, а также принять меры по защите популяции снежного барса.

В администрации президента напомнили, что барс является "не только символом природного богатства, культурного благосостояния, но также и индикатором стабильности и здоровья горной экосистемы, которая занимает 1/3 глобальной территории".

В 2019 году сообщалось, что в Кыргызстане насчитывается 330 особей снежного барса. Животное занесено в Красную книгу, штраф за его отстрел составляет 1,5 миллиона сомов (порядка 17 тысяч долларов).

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Снежный барс считается и символом Казахстана. Изображение барса есть на гербе Алматы, животное было талисманом зимней Азиады в Алматы в 2011 году.