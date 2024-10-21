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Фермеры Казахстана обратились к Касым-Жомарту Токаеву

Фермеры Казахстана обратились к Токаеву, фото - Новости Zakon.kz от 21.10.2024 09:49 Фото: akorda.kz
Фермерское сообщество обратилось к президенту Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Главы Ассоциации фермеров Казахстана от имени 60 тыс. членов фермеров, Союза полеводов от имени 15 тыс. членов и Союза картофелеводов и овощеводов от имени 150 крупных хозяйств, Ассоциации свекловодов Жамбылской области направили письмо на имя Касым-Жомарта Токаева, в котором рассказали об успехах, которых аграрии достигли в 2024 году.

В обращении фермеры поблагодарили президента за те меры, которые правительство приняло для поддержки АПК.

Как указано в обращении от 20 октября 2024 года, в этом году Казахстан собрал более 26 млн тонн зерновых.

"При средней урожайности около 16 центнеров с некоторых полей убрано по 40-50 центнеров с гектара. Это лучший результат за последние 10 лет! Но без вашей огромной поддержки и постоянного внимания нам не удалось бы достичь таких результатов", – указано в документе.

В письме акцентируется внимание на увеличении льготного финансирования аграрного сектора. Благодаря удобным условиям лизинга обновление техники стало намного доступнее для сельчан. Только в 2024 году приобретено свыше 20 тыс. новой сельхозтехники. Также аграрии обратили внимание на то, что с декабря текущего года они смогут получить первые средства уже для следующего урожая.

"Еще раз от лица всех казахстанских аграриев позвольте поблагодарить вас за внимание и помощь сельчанам. Мы со своей стороны готовы приложить все усилия, чтобы оправдать ваше доверие и надежды наших соотечественников на качественный урожай и реализовать поставленные задачи на высоком уровне", – резюмировали представители сообщества аграриев страны.

Обращение также подписали глава общественного союза Минсельхоза, видные представители отрасли – герои труда.

Айсулу Омарова
МСХ РК Токаев Касым-Жомарт АПК 2024 год
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