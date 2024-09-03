Профсоюзы нефтяников обратились к Касым-Жомарту Токаеву

Сотрудники нефтяных и нефтесервисных компаний записали видеообращение к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву, сообщает Zakon.kz.

Видеообращение записали представители профсоюза нефтяников Мангистауской области, которые поблагодарили власти за то, что обращения их работников никогда не остаются без внимания.

"Здравствуйте, наш народ и уважаемый Касым-Жомарт Токаев. Хотим поблагодарить вас и государственный аппарат за то, что проблема нефтяников в селе Жетыбай благополучно решается. Надеемся, что в ближайшее время мы вместе приступим к обсуждению накопившихся вопросов и все станет на свои места. Несмотря на попытки негативных сил посеять раздор, мы не допустим этого", – заявили нефтяники. Представители Профсоюза нефтяников Мангистауской области

Специалисты нефтяной отрасли из Мангистауской области подчеркнули, что поддерживают все инициативы главы государства, которые направлены на благо страны и народа в целом. Тому подтверждение – вчерашнее Послание народу Казахстана.

"Уважаемый Касым-Жомарт Токаев, вы выступили с Посланием ради благополучия своего народа. Были озвучены важные пути решения накопившихся проблем. Общество нефтяников ощущает вашу поддержку. Коллектив АО "Мангистаумунайгаз" полностью поддерживает ваши инициативы, и мы готовы выполнять ваши поручения. Мы уверяем вас в том, что всегда будем с вами. Мы вместе!" Коллектив АО "Мангистаумунайгаз"

К словам поддержки присоединились и другие нефтяники. Они отметили, что некоторые негативные силы пытаются сеять смуту среди рабочих коллективов, однако сделать это им не удастся. "Потому что мы вместе и мы верим президенту, который нас поддерживает и делает все, чтобы нефтяной регион страны жил и развивался дальше", – заявили нефтяники.

"Уважаемый президент Казахстана! Мы – нефтяники. Разрешите поблагодарить вас за все, что вы делаете для нас. Господин президент, в это непростое время мы всегда вместе с вами и поддерживаем вас. Мы, объединившись с представителями нефтегазовой сферы и государством, намерены усиленно решать существующие проблемы и выполнять поставленные вами задачи. Есть негативные агитаторы, настраивающие против системы, но они не смогут этого достигнуть, потому что мы с вами. Только благодаря единству мы можем быть нерушимым народом. Для того, чтобы жить в процветающей стране, нам нужно совместно обсуждать вопросы, тогда не будет нерешаемых проблем", – подчеркнули сотрудники нефтяных компаний.

С обращением выступили работники национальной нефтяной компании "КазМунайГаз". Они выразили благодарность главе государства за оказываемую поддержку, добавив, что постепенно решаются их сложные вопросы и выполняются ранее озвученные просьбы.

"Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич! Мы хотим поблагодарить вас за личное взаимодействие с нами, за то, что отмечаете нашу работу. Нам нужны единство, мир и благополучие. Для тех, кто стоит за моей спиной, главное – здоровье, будущее детей, своевременная зарплата. Вы поставили прямое поручение руководству компании "КазМунайГаз". Хотим отметить, что мы совместно и последовательно работаем над решением актуальных проблем и выполнением поставленных вами задач". Работники АО НК "КазМунайГаз"

2 сентября 2024 года на совместном заседании палат Парламента Казахстана глава государства Касым-Жомарт Токаев выступил с Посланием народу страны "Справедливый Казахстан: закон и порядок, экономический рост, общественный оптимизм".