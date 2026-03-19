Президент США обратился к Касым-Жомарту Токаеву

На имя главы Казахстана Касым-Жомарта Токаева поступило письмо президента США Дональда Трампа, сообщает Zakon.kz.

Содержание послания озвучил советник – пресс-секретарь президента Казахстана Айбек Смадияров в своем Telegram-канале сегодня, 19 марта 2026 года.

Известно, что американский лидер с признательностью отозвался о встрече с президентом Казахстана в рамках инаугурационного заседания Совета мира, состоявшегося в феврале в Вашингтоне.

Также президент Соединенных Штатов подчеркнул, что с нетерпением ждет возможности вновь приветствовать Токаева на следующем заседании Совета мира и на предстоящем в конце 2026 года саммите G20 в Майами.

19 февраля Касым-Жомарт Токаев предлагал учредить награду имени Трампа под эгидой Совета мира.