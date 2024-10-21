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Законодательство РК

Пил и портил жизнь матери: россиянина выдворили из Казахстана

Россиянина выдворили из Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 21.10.2024 12:12 Фото: pexels
В Карабалыкском районном суде Костанайской области рассмотрели гражданское дело по заявлению Отдела полиции района о выдворении иностранца за пределы страны, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в Костанайском облсуде 21 октября, осенью 2023 года гражданин Российской Федерации приехал в Казахстан и поселился в квартире матери в поселке Карабалык. Он получил разрешение на временное проживание в РК.

"Однако в период нахождения в Казахстане П. неоднократно нарушал законодательство РК. Он нигде не работал, находился на иждивении матери и злоупотреблял спиртным. На этой почве П. трижды был привлечен к административной ответственности, в том числе за противоправные действия в сфере семейно-бытовых отношений, совершенные в отношении 83-летней матери", – отметили в суде.

При этом сам правонарушитель не был согласен с требованиями полиции, мотивируя тем, что в случае его выдворения из Казахстана некому будет ухаживать за престарелой матерью.

"Вместе с тем в суде выявлено, что хотя П. и жил с матерью, закупом продуктов питания, уборкой квартиры, двора и лечением престарелой женщины занималась внучка, живущая в поселке Карабалык, имеющая собственное жилье и готовая переселить бабушку к себе", – сообщили в суде.

В итоге, на основании положений статей 3 и 28 Закона РК "О правовом положении иностранцев", суд удовлетворил заявление ГУ "Отдел полиции Карабалыкского района".

Решение не вступило в законную силу.

Ранее мы рассказывали о случае выдворения из РК бывшей казахстанки, которая нарушила законодательство, не сдав документы после смены гражданства.

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