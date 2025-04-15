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События

Иностранца выслали из Казахстана из-за угрозы госбезопасности

Иностранца выслали из Казахстана из-за угрозы госбезопасности, фото - Новости Zakon.kz от 15.04.2025 16:25 Фото: pixabay
В Костанайском городском суде рассмотрели гражданское дело по иску Управления полиции города о выдворении иностранца за пределы Казахстана, сообщает Zakon.kz.

В Костанайском облсуде 15 апреля рассказали, что в 2009 году иностранец получил срок. В июле 2021 года условно-досрочно освободился. При этом в октябре 2023 года мужчину привлекали к административной ответственности с наложением штрафа. Он его не оплатил, и материал передан на принудительное взыскание.

"Таким образом, суд, руководствуясь нормами действующего законодательства, а также международным пактом, установил, что иностранец, законно находящийся на территории государства, может быть выслан только ввиду угрозы государственной безопасности. Так, наказание гр. Н. присуждено из-за перевозки, незаконного сбыта на территории Казахстана и получения материальной выгоды, незаконного приобретения и хранения наркотического средства – гашиша в особо крупном размере. Учитывая, что международные договоры имеют приоритет перед национальными законами, суд полагает, что есть доказательства угрозы государственной безопасности в действиях ответчика", – пояснили в суде.

В связи с этим с целью исключения возможного совершения ответчиком противоправных действий на территории нашей страны, учитывая, что он склонен к совершению противоправных действий, суд решил удовлетворить иск полиции.

Решение суда вступило в законную силу.

Сегодня, 15 апреля, генеральный прокурор Берик Асылов заявил о снижении в стране уровня преступности: за 3 месяца 2025 года преступность в стране сократилась на 5,8% (с 35 320 до 33 279 правонарушений).

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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