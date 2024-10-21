Казахстанцам напомнили про важную услугу, которая поможет защититься от мошенников и ненужных долгов

АО "Национальные информационные технологии" сегодня, 21 октября 2024 года, обратилось к казахстанцам с важной информацией, сообщает Zakon.kz.

Гражданам напомнили об услуге, которая поможет им защититься от мошенников и ненужных долгов.

"Это возможность бессрочно отказаться от получения банковских займов и микрокредитов. Пользователи могут получить данную услугу на портале eGov.kz или в eGov Mobile на бессрочный срок. Подать заявку на использование сервиса может только сам гражданин", – говорится в сообщении в Instagram.

Для получения услуги:

авторизуйтесь на портале eGov.kz и перейдите в раздел "Таможня и налоги";

выберите из списка раздел "Экономика и финансы", услугу "Добровольный отказ от получения банковских займов, микрокредитов";

заполните необходимые поля и подпишите заявку с помощью ЭЦП;

ознакомьтесь с результатом услуги в Личном кабинете.

Инструкция подачи заявки в eGov Mobile – в ролике.

Ранее в Агентстве РК по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) рассказали, как добровольный отказ от получения займов может уберечь от мошенников.