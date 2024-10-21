Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Казахстанцам напомнили про важную услугу, которая поможет защититься от мошенников и ненужных долгов

Мобильное приложение eGov mobile, ЦОН, центры обслуживания населения, цифровые документы, удостоверение личности, паспорт, егов, egov, ЭЦП, электронная цифровая подпись , фото - Новости Zakon.kz от 21.10.2024 12:24 Фото: gov4c.kz
АО "Национальные информационные технологии" сегодня, 21 октября 2024 года, обратилось к казахстанцам с важной информацией, сообщает Zakon.kz.

Гражданам напомнили об услуге, которая поможет им защититься от мошенников и ненужных долгов.

"Это возможность бессрочно отказаться от получения банковских займов и микрокредитов. Пользователи могут получить данную услугу на портале eGov.kz или в eGov Mobile на бессрочный срок. Подать заявку на использование сервиса может только сам гражданин", – говорится в сообщении в Instagram.

Для получения услуги:

  • авторизуйтесь на портале eGov.kz и перейдите в раздел "Таможня и налоги";
  • выберите из списка раздел "Экономика и финансы", услугу "Добровольный отказ от получения банковских займов, микрокредитов";
  • заполните необходимые поля и подпишите заявку с помощью ЭЦП;
  • ознакомьтесь с результатом услуги в Личном кабинете.

Инструкция подачи заявки в eGov Mobile – в ролике.

Ранее в Агентстве РК по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) рассказали, как добровольный отказ от получения займов может уберечь от мошенников.

Читайте также

Масштабная работа по уборке мусора на территории внутри дворов многоквартирных жилых домов
В Алматы продолжается дезинфекция мусорных контейнеров
Россиянина выдворили из Казахстана
Пил и портил жизнь матери: россиянина выдворили из Казахстана
Аэропорт в Алматы, Алматинский аэропорт, здание аэропорта Алматы, парковка аэропорта Алматы, парковочные места в аэропорту Алматы
Аэропорт Алматы назвал причину столпотворения в новом терминале
Динара Халдарова
eGov 2024 год Госуслуги Кредиты Мошенничество Онлайн-мошенничество eGov Мошенничество
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Дождь, дожди, ливень, ливни, пасмурность, пасмурная погода
Тепло закончилось: 21 октября синоптики обещают казахстанцам дожди и снег
Жена Петросяна опубликовала редкое фото мужа с ребенком
Жена Петросяна опубликовала редкое фото мужа с ребенком
Рейтинг WTA: Соболенко стала первой ракеткой мира, Путинцева поднялась на три строчки, Рыбакина осталась пятой
Рейтинг WTA: Соболенко стала первой ракеткой мира, Путинцева поднялась на три строчки, Рыбакина осталась пятой
Гроза, гром, молния, молнии, тучи, пасмурная погода, пасмурность
Опасная погода: в Шымкенте и восьми областях объявлено штормовое предупреждение
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: