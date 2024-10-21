Осужденных за экономические преступления предлагают отпускать в Казахстане раньше срока

Адвокат Надежда Далабаева обратилась к президенту РК по проблеме отказа судов в условно-досрочном освобождении для осужденных за экономические преступления, сообщает Zakon.kz.

Как отметила спикер, в Казахстане в большинстве случаев суды отказывают в удовлетворении ходатайств об условно-досрочном освобождении (УДО) и замене неотбытой части более мягким наказанием (ЗМН). При решении этого вопроса суды должны рассматривать дела в индивидуальном порядке и изучать каждый конкретный случай.

"Я выступаю в защиту тех, кто осужден по статье 216 (Совершение действий по выписке счета-фактуры без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров) УК РК. Им отказывают потому что, по мнению суда, причинен ущерб государству", – сказала Надежда Далабаева 21 октября 2024 года на пресс-конференции в Астане.

Она сообщила, что ежедневно из республиканского бюджета на одного осужденного тратится 7 500 тенге. На 30 тыс. заключенных в Казахстане это ежедневные расходы в размере 225 млн тенге.

"Это статистика официальных органов. Из 30 тыс. осужденных более 2 тыс. – это женщины, и у многих есть дети. Если осужденный обращается для замены неотбытой части наказания, он просит на оставшиеся дни штраф. По закону он оплачивает 1 МРП (3 692 тенге) за четыре дня. В среднем каждый из них может внести в бюджет государства от 700 тыс. тенге", – добавила адвокат.

Надежда Далабаева подчеркнула, что осужденные за экономические преступления не представляют опасности для общества и нет необходимости держать их в строгой изоляции. Она предложила провести общественный мониторинг всех постановлений судов, где осужденным отказали в УДО и ЗМН.

Ранее сообщалось, что условно-досрочное освобождение не применяется к осужденным за преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетних.