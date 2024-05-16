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УДО не применимо к отбывающим наказание за изнасилование детей: решение Конституционного суда

Конституционный суд признал правомерной норму о неприменении УДО в отношении осужденных за насилие над детьми, фото - Новости Zakon.kz от 16.05.2024 18:01 Фото: freepik
Конституционный суд признал конституционность нормы о неприменении УДО за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, сообщает Zakon.kz.

Конституционный суд рассмотрел обращение казахстанца о проверке на соответствие Конституции пункта 4 части 8 статьи 72 Уголовного кодекса, согласно которому условно-досрочное освобождение не применяется к осужденным за преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

Обратившийся мужчина был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 124 Уголовного кодекса (развратные действия в отношении заведомо малолетней) от 3 июля 2014 года. Его ходатайство об условно-досрочном освобождении судом отклонено со ссылкой на вышеуказанное ограничение.

По мнению обратившегося, действующее ограничение противоречит статье 14 Конституции (недопустимость дискриминации), поскольку ставит его в неравное положение с другими осужденными, отбывающими наказание за такие же деяния, совершенные ранее – до введения в действие изменений в статью 72 УК. За ними сохранилось право на условно-досрочное освобождение на основании Уголовного кодекса 1997 года (в редакции, утратившей силу).

Что решил Конституционный суд

Однако Конституционный суд отметил, что указанная категория осужденных сохранила право на условно-досрочное освобождение на основании конституционного правила обратной силы закона (подпункт 5) пункта 3 статьи 77 Конституции и часть третья статьи 6 Кодекса). Законы, усиливающие ответственность, возлагающие новые обязанности на граждан или ухудшающие их положение, обратной силы не имеют.

В отношении самого заявителя КС обратил внимание, что он был осужден в октябре 2016 года, после введения ограничения на применение условно-досрочного освобождения к осужденным за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

В результате Конституционный суд не усмотрел дискриминацию в отношении граждан, осужденных после введения в действие пункта 4) части 8 статьи 72 Кодекса.


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