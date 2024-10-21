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"Жарқын күз": Алматинские предприниматели объединились ради чистого города

Алматинские предприниматели объединились ради чистого города, фото - Новости Zakon.kz от 21.10.2024 16:05 Фото: Даулет Жолдасбек
В Алматы предприниматели поддержали осеннюю акцию "Жарқын күз", которая проходит в рамках городской инициативы "Алматы – наш общий дом" и республиканской программы "Таза Қазақстан".

Предприниматели Медеуского района иницировали челлендж "За чистотой следят все". Они хотят таким образом объединить бизнес-субъекты, которые оформили паспорта благоустройства по новым правилам.

Алматинские предприниматели объединились ради чистого города, фото - Новости Zakon.kz от 21.10.2024 16:05

Фото: Даулет Жолдасбек

Представитель бизнес-субъекта Медеуского района Даулет Жолдасбек рассказал о своем участии в инициативе:

"Недавно мы оформили паспорт благоустройства в соответствии с новыми требованиями. Мы четко разграничили участки и зоны ответственности, включая прилегающую к нашему предприятию территорию, за которую теперь несем ответственность. Нам важно поддерживать экологические акции, ведь это не только вклад в чистоту города, но и показатель ответственности бизнеса. Мы передаем эстафету предпринимателям Алмалинского района и надеемся, что такие инициативы получат поддержку во всем городе", – отметил он.
Алматинские предприниматели объединились ради чистого города, фото - Новости Zakon.kz от 21.10.2024 16:05

Фото: Даулет Жолдасбек

По его словам, челлендж играет важную роль в формировании экологической культуры в городе. Он направлен на повышение ответственности предпринимателей за состояние прилегающих территорий и на привлечение внимания общественности к вопросам благоустройства.

Алматинские предприниматели объединились ради чистого города, фото - Новости Zakon.kz от 21.10.2024 16:05

Фото: Даулет Жолдасбек

По информации управления развития коммунальной инфраструктуры Алматы, паспортизации подлежат 5 590 объектов предпринимательства. На сегодня более тысячи предпринимателей уже подписали паспорта благоустройства. Ожидается, что работы по паспортизации завершатся в апреле следующего года.

Алматинские предприниматели объединились ради чистого города, фото - Новости Zakon.kz от 21.10.2024 16:05

Фото: Даулет Жолдасбек

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