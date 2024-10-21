"Жарқын күз": Алматинские предприниматели объединились ради чистого города
Предприниматели Медеуского района иницировали челлендж "За чистотой следят все". Они хотят таким образом объединить бизнес-субъекты, которые оформили паспорта благоустройства по новым правилам.
Фото: Даулет Жолдасбек
Представитель бизнес-субъекта Медеуского района Даулет Жолдасбек рассказал о своем участии в инициативе:
"Недавно мы оформили паспорт благоустройства в соответствии с новыми требованиями. Мы четко разграничили участки и зоны ответственности, включая прилегающую к нашему предприятию территорию, за которую теперь несем ответственность. Нам важно поддерживать экологические акции, ведь это не только вклад в чистоту города, но и показатель ответственности бизнеса. Мы передаем эстафету предпринимателям Алмалинского района и надеемся, что такие инициативы получат поддержку во всем городе", – отметил он.
Фото: Даулет Жолдасбек
По его словам, челлендж играет важную роль в формировании экологической культуры в городе. Он направлен на повышение ответственности предпринимателей за состояние прилегающих территорий и на привлечение внимания общественности к вопросам благоустройства.
Фото: Даулет Жолдасбек
По информации управления развития коммунальной инфраструктуры Алматы, паспортизации подлежат 5 590 объектов предпринимательства. На сегодня более тысячи предпринимателей уже подписали паспорта благоустройства. Ожидается, что работы по паспортизации завершатся в апреле следующего года.
Фото: Даулет Жолдасбек