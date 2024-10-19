В Алматы знаменитости поддержали осеннюю кампанию "Жарқын күз"

В Алматы звезды эстрады, представители молодежных организаций и неравнодушные горожане приняли участие в масштабной кампании "Жарқын күз", проходящей в рамках "Алматы – наш общий дом" и республиканской программы "Таза Қазақстан", сообщает Zakon.kz.

Во всех восьми районов города жители активно участвовали в уборке улиц и посадке деревьев.

Фото: акимат Алматы

Фото: акимат Алматы

Так, в субботнике принял участие народный артист Казахстана, композитор Алтынбек Коразбаев, музыкальный исполнитель Абай Бегей. Артисты призвали горожан поддерживать чистоту и беречь город не только в дни субботников, а на постоянной основе.

Отметим, что всего в экологической акции приняли участие более 10 тыс. горожан и было задействовано более 300 единиц техники, а также 1755 сотрудников коммунальных служб. В разных частях города высажено более 10 тысяч саженцев, из них 1200 – в новом парке ALA в Алатауском районе.