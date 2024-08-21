Казахстанцы сэкономят более 5 млрд тенге на судах благодаря новой функции от Минюста

В Министерстве юстиции (МЮ) Казахстана сегодня, 21 августа 2024 года, заявили о запуске по всей стране "Цифрового судебного исполнителя", сообщает Zakon.kz.

Соответствующие изменения в законодательстве приняты по поручению главы государства по снижению закредитованности граждан и дальнейшей цифровизации работы органов юстиции.

"Если ранее при несвоевременном погашении задолженности гражданам приходилось оплачивать частному судебному исполнителю дополнительно до 25% от суммы штрафа, то теперь граждане будут освобождены от этих расходов и визитов к ним. Так, после возбуждения упрощенного производства суммой до 20 МРП граждане будут получать SMS-сообщения от 1414 и push-уведомления в eGov Mobile с детальной информацией о деле". Пресс-служба МЮ РК

В ведомстве отметили, что для удобства казахстанцев доступна онлайн-оплата задолженности с автоматическим снятием всех мер обеспечения (аресты).

"Таким образом, человеческий фактор полностью исключается. По предварительным расчетам, ожидается снижение финансовой нагрузки на граждан на порядка 5,5 млрд тенге за счет исключения 25% оплаты деятельности частным судебным исполнителям. В этой связи нет больше необходимости контактировать с судебными исполнителями, все действия производятся онлайн и не нужно предъявлять квитанции и прочие подтверждающие документы для прекращения производства и снятия арестов". Пресс-служба МЮ РК

Также в Минюсте отметили, что в случае неисполнения в течение 30 календарных дней требований исполнительного документа (по упрощенному производству) "дело будет передано на исполнение частному судебному исполнителю, и последующие исполнительные действия будут осуществляться в общем порядке с взысканием комиссии".

"С 18 января текущего года данный проект апробировался по Таразу и показал положительный эффект в виде снижения денежных обязательств граждан, полный отказ от бумажного носителя и исключение человеческого фактора в процессе исполнения исполнительного производства", – добавили в пресс-службе МЮ РК.

20 августа 2024 года стало известно, что Правила упрощенного исполнительного производства приняли в Казахстане.