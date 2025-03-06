Синоптики предупредили о непогоде на большей части Казахстана

В 17 областях Казахстана на 7 марта объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

В области Улытау ожидаются осадки (дождь, снег), ночью метель, днем низовая метель. Гололед. Ночью и утром на западе области туман. Ветер юго-западный ночью на севере, востоке, в центре области порывы 15-20 м/с. В Жезказгане ожидаются осадки (дождь, снег), ночью метель, днем низовая метель. Гололед. Ветер юго-западный, ночью порывы 15-20 м/с.

В Карагандинской области ночью ожидаются осадки (дождь, снег), днем в северной половине осадки, (дождь, снег). 7 марта ночью ожидается метель, днем в северной половине, на юге области низовая метель. Гололед. Ветер юго-западный, ночью на западе, севере, востоке области порывы 15-20, на востоке области временами 23 м/с. В Караганде ожидаются осадки (дождь, снег), ночью метель, днем низовая метель. Гололед. Ветер юго-западный, ночью порывы 15-20 м/с.

Ночью в северной половине области Жетысу ожидаются осадки, днем осадки, на юге, в горных районах сильные осадки (дождь, снег). Ночью и утром на востоке, в горных районах области туман, гололед. Ветер западный, на востоке, юге, в горных районах области порывы 15-20, днем временами 23-28 м/с. В Талдыкоргане ветер западный, днем порывы 15-20 м/с.

В Кызылординской области ожидаются осадки (дождь, снег). На севере, в центре области гололед, метель. Ветер юго-западный, западный на севере, в центре области 15-20 м/с. В Кызылорде ожидается гололед. Ветер юго-западный, днем порывы 15-20 м/с.

В Актюбинской области ночью ожидается снег, днем осадки (дождь, снег). Днем на западе, в центре области ожидается низовая метель. На дорогах ожидается гололедица. Ветер юго-западный, западный днем на западе, в центре области порывы 15-18 м/с. В Актобе на дорогах ожидается гололедица.

Ночью на востоке, юге Костанайской области ожидаются снег, низовая метель, днем на западе, юге области осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед. На западе, севере области туман. Ветер западный, юго-западный на юге, востоке области, порывы 15-20 м/с.

Ночью в Мангистауской области ожидаются осадки (дождь, снег), на северо-востоке области ожидается метель. На северо-востоке, в центре области ожидается гололед. Днем на западе, в центре области ожидается туман. Ветер западный, северо-западный, ночью на западе, северо-востоке, в центре области 17-22 м/с, порывы 25 м/с. В Актау ожидается ветер западный, северо-западный, ночью порывы 17-22 м/с.

В Западно-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед. На западе, севере области ожидается туман. Ветер северо-западный, западный на западе, юге области, порывы 15-20 м/с. В Уральске ожидаются осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед, туман.

Ночью на севере, юге, востоке Атырауской области ожидаются снег, низовая метель, днем на северо-востоке области осадки (дождь, снег). На дорогах гололедица. Ветер западный, юго-западный, ночью на севере, юге, востоке области, днем на западе области порывы 15-20 м/с. В Атырау ночью временами ожидаются снег, низовая метель. На дорогах гололедица. Ветер западный, юго-западный, ночью порывы 15-18 м/с.

Ночью в Северо-Казахстанской области ожидаются снег, метель, днем на севере, юге, востоке области снег, метель. На западе области ожидается туман. Ветер западный, северо-западный, ночью на западе, юге, востоке области, днем на севере, юге, востоке области порывы 15-20 м/с. В Петропавловске ожидаются снег, низовая метель. Ветер западный, северо-западный, днем порывы 15-20 м/с.

В Акмолинской области ожидаются снег, метель, гололед. На западе, севере, юге области ожидается туман. Ветер юго-западный, западный на севере, юге, востоке области, порывы 15-20 м/с. В Кокшетау днем на дорогах ожидается гололедица.

В Восточно-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, снег), метель, гололед, на севере, востоке области сильные осадки (дождь, снег). Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный на западе, севере, востоке области 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с. В Усть-Каменогорске ожидаются осадки (дождь, снег), метель, гололед. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, порывы 15-20 м/с, ночью временами 23 м/с.

Ночью в Павлодарской области ожидаются осадки (дождь, снег). Низовая метель, гололед. Ветер юго-западный ночью на юге, востоке области, порывы 15-20 м/с. В Павлодаре ночью ожидаются осадки (дождь, снег). Низовая метель, гололед. Ветер юго-западный, ночью порывы 15-20 м/с.

В области Абай ожидаются осадки (дождь, снег), метель, гололед, на юге области сильные осадки (дождь, снег). Ветер южный, юго-западный на западе, севере, в центре области 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с. В Семее ожидаются осадки (дождь, снег), метель, гололед. Ветер южный, юго-западный, порывы 15-20 м/с, ночью временами 23 м/с.

В Туркестанской области ожидаются осадки, утром и днем на западе, юге, в горных районах области сильные осадки (дождь, снег). В горных районах области гололед. На юге области туман. Ветер юго-западный, западный ночью на севере, западе, в горных районах области 15-20 м/с, днем 15-20 м/с, на севере, западе, в горных районах области порывы 23-28 м/с. В Шымкенте ожидаются осадки, днем временами сильные осадки (дождь, снег). Ветер юго-западный, западный, утром и днем 15-20 м/с, порывы 23 м/с. В Туркестане ожидаются временами осадки (дождь, снег). Ветер юго-западный, западный, утром и днем 15-20 м/с, порывы 23 м/с.

На западе, севере, юге, в горных районах Жамбылской области ожидаются осадки, туман, гололед, днем на западе, в горных районах сильные осадки (дождь, снег). Ветер юго-западный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с. В Таразе временами ожидаются туман, гололед. Ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с, временами 23-28 м/с.

Днем в Алматинской области ожидаются осадки, на юге, в горных районах области временами сильные (дождь, снег). Вечером на севере, юге, в горных районах области временами ожидается туман, на дорогах гололедица. Ветер западный, с переходом на северо-восточный, в южной половине области порывы 18-23 м/с, временами 28 м/с. В Алматы вечером временами ожидается туман, на дорогах гололедица. Ожидается западный ветер, днем порывы 18 м/с. В Конаеве вечером временами ожидается туман, на дорогах гололедица. Ветер западный, с переходом на северо-восточный, временами порывы 18-23 м/с.

Ранее сообщалось, что из-за непогоды трассы закрыли в трех областях Казахстана.