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Снег ожидается в Астане, ливни – в Алматы и Шымкенте

Снег ожидается в Астане, ливни – в Алматы и Шымкенте, фото - Новости Zakon.kz от 21.10.2024 16:44 Фото: unsplash
Казахстанские синоптики рассказали корреспонденту Zakon.kz о погодных сюрпризах, которые ожидают жителей Астаны, Алматы и Шымкента в ближайшие трое суток – с 22 по 24 октября 2024 года.

По данным РГП "Казгидромет", в столице прогнозируется снег, а в двух крупнейших мегаполисах страны – ливни.

В Астане:

  • 22 октября – переменная облачность, ночью – осадки (дождь, снег), днем – дождь, ночью и утром – туман. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1°С мороза +1°С тепла, днем +6+8°С тепла;
  • 24 октября – переменная облачность, ночью – осадки (дождь, снег), днем – дождь. Ветер юго-западный, 9-14, утром и днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0+2°С, днем +6+8°С тепла;
  • 25 октября – переменная облачность, ночью – осадки (дождь, снег), днем – дождь. Ветер юго-западный, 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +2+4°С, днем +6+8°С тепла.

В Алматы:

  • 22 октября – переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +6+8°С, днем +20+22°С тепла;
  • 23 октября – переменная облачность, временами – дождь. Ветер северо-западный, 3-8, днем порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +6+8°С, днем +13+15°С тепла;
  • 24 октября – облачно, дождь, ночью – сильный дождь. Ветер северо-восточный, 3-8, порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +5+7°С, днем +11+13°С тепла.

В Шымкенте:

  • 22 октября – переменная облачность, утром и днем – дождь, гроза. Ветер северо-западный, 8-13, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +9+11°С, днем +16+18°С тепла;
  • 23 октября – переменная облачность, дождь, ночью временами – сильный дождь. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, 8-13, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +9+11°С, днем +11+13°С тепла;
  • 24 октября – переменная облачность, временами – дождь. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, 8-13, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +5+7°С, днем +11+13°С тепла.

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Ранее синоптики рассказали, какой будет погода в Казахстане в ноябре и декабре 2024 года, а также в январе, феврале и марте 2025-го.

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Дождь, дожди, ливень, ливни, пасмурность, пасмурная погода
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