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Законодательство РК

Побег из талгарского ИВС: в Сети появилась ориентировка на предполагаемого насильника

Полиция, погоны, полицейский, сотрудник полиция, уголовное дело, заявление в полицию , фото - Новости Zakon.kz от 22.10.2024 10:40 Фото: polisia.kz
Сегодня, 22 октября 2024 года, в социальных сетях появилась ориентировка на предполагаемого насильника, который совершил побег из талгарского изолятора временного содержания (ИВС), сообщает Zakon.kz.

Ранее сообщалось, что близ Алматы на Талгарской трассе образовалась пробка из-за сбежавшего из ИВС предполагаемого насильника. В связи с этим был введен план "Сирена". Отмечалось, что на ключевых маршрутах выставлены блок-посты и все силы и средства направлены на поиск и задержание беглеца. Для выяснения обстоятельств побега была назначена служебная проверка.

Ориентировку на предполагаемого насильника, который сбежал из ИВС Управления полиции Талгарского района 21 октября в 19:00, опубликовал талгарский Instagram-паблик.

Из информации следует, что беглеца обвиняют в совершении преступления по ч. 4 ст. 120 ("Изнасилование") УК РК. Мера пресечения – арест.

"Приметы: рост – 175-180 см, плотного телосложения, волосы – темные, короткостриженые. Был одет: черная безрукавка, черная кепка, черный спортивный костюм, черные кроссовки", – говорится в ориентировке.

Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в областной департамент полиции.

"Департаментом полиции Алматинской области за совершение побега из изолятора временного содержания разыскивается Қалмырзаев Бекарыс Сәбитұлы, 30.05.1998 г. р.", – сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области.

Тех, у кого есть информация о местонахождении разыскиваемого, попросили немедленно сообщить в полицию по следующим телефонам:

  • +7 727 727 90 44;
  • +7 777 427 2915;
  • +7 778 900 02 55;
  • 102.

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