Цены на бензин и ГСМ возьмут под усиленный контроль в Казахстане

В Казахстане усиливается мониторинг ситуации на рынке горюче-смазочных материалов (ГСМ). Об этом 1 июля 2026 года заявили в Агентстве РК по защите и развитию конкуренции (АЗРК), сообщает Zakon.kz.

Как следует из релиза, председатель агентства Марат Омаров провел совещание с участием представителей центрального аппарата и территориальных департаментов по вопросу текущей ситуации на рынке горюче-смазочных материалов.

"В ходе совещания председатель агентства поручил территориальным департаментам усилить мониторинг цен поставщиков нефти, оптовых реализаторов нефтепродуктов, а также автозаправочных станций (АЗС) и автомобильных газозаправочных станций (АГЗС). В случае выявления признаков нарушения законодательства РК в области защиты конкуренции департаментам поручено принимать соответствующие меры антимонопольного реагирования". Пресс-служба АЗРК

Кроме того, агентством разработан план мероприятий, направленный на предупреждение нарушений законодательства в области защиты конкуренции. Также усиливается межведомственное взаимодействие в рамках деятельности региональных штабов.

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