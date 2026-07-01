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Общество

Цены на бензин и ГСМ возьмут под усиленный контроль в Казахстане

АЗС, бензоколонка, бензоколонки, заправка, заправки, бензин, автозаправка, автозаправки, цены на бензин, стоимость бензина, автозаправочная станция, автозаправочные станции, фото - Новости Zakon.kz от 01.07.2026 17:18 Фото: Zakon.kz
В Казахстане усиливается мониторинг ситуации на рынке горюче-смазочных материалов (ГСМ). Об этом 1 июля 2026 года заявили в Агентстве РК по защите и развитию конкуренции (АЗРК), сообщает Zakon.kz.

Как следует из релиза, председатель агентства Марат Омаров провел совещание с участием представителей центрального аппарата и территориальных департаментов по вопросу текущей ситуации на рынке горюче-смазочных материалов.

"В ходе совещания председатель агентства поручил территориальным департаментам усилить мониторинг цен поставщиков нефти, оптовых реализаторов нефтепродуктов, а также автозаправочных станций (АЗС) и автомобильных газозаправочных станций (АГЗС). В случае выявления признаков нарушения законодательства РК в области защиты конкуренции департаментам поручено принимать соответствующие меры антимонопольного реагирования".Пресс-служба АЗРК
председатель АЗРК РК Марат Омаров, совещание, участники, фото - Новости Zakon.kz от 01.07.2026 17:18

Фото: gov.kz

Кроме того, агентством разработан план мероприятий, направленный на предупреждение нарушений законодательства в области защиты конкуренции. Также усиливается межведомственное взаимодействие в рамках деятельности региональных штабов.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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