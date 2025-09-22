#АЭС в Казахстане
Общество

В Актобе открылся современный скейт-парк

Открылся современный скейт-парк, фото - Новости Zakon.kz от 22.09.2025 16:59 Фото: акимат города Актобе
В Актобе состоялось торжественное открытие первого бетонного скейт-парка города, который стал одним из самых качественных в Казахстане.

Новая площадка, расположенная в самом центре города, за памятником Пацаеву, станет центром притяжения для любителей экстремального спорта. Здесь созданы все условия для катания на скейтах, BMX-велосипедах и самокатах, включая специализированные рампы и фигуры для отработки трюков.

Уникальность этого скейт-парка заключается в его масштабе и качестве: это первая бетонная площадка такого уровня не только в Актобе, но и во всем западном регионе Казахстана и четвертая качественная площадка в стране.

Фото: акимат города Актобе

В торжественной церемонии открытия принял участие аким города Актобе Азамат Бекет. Он выступил с приветственной речью и официально объявил о начале работы скейт-парка.

"У нас много молодежи, увлекающейся скейтбордингом и BMX, катающейся вдоль дорог, что небезопасно. Мы не стали менять привычное место катания, а лишь перенесли его. На месте заброшенного пустыря мы обустроили современную площадку, включая стрит-воркаут зону, уличные тренажеры и, конечно, рампу для катания" – отметил Азамат Бекет.

Фото: акимат города Актобе

Реализация проекта стала возможной благодаря спонсорской поддержке. Финансирование строительства рампы взяла на себя компания Gorilla Energy, выделившая 150 миллионов тенге. Ресторан, расположенный рядом с площадкой, также оказал поддержку, выделив 50 миллионов тенге на благоустройство территории.

"Мы искренне признательны всем предпринимателям, которые откликаются на наши инициативы по благоустройству города. Создание комфортной городской среды для жителей, в том числе развитие инфраструктуры для детей, – наш приоритет. Открытие этого скейт-парка – яркое тому подтверждение. Прошу жителей бережно относиться к этой площадке, подаренной спонсорами. Желаю участникам соревнований удачи!" – подчеркнул Азамат Бекет.

Фото: акимат города Актобе

В честь открытия скейт-парка состоялись соревнования среди любителей экстремального спорта. Вход на мероприятие был свободным для всех желающих.

Фото: акимат города Актобе

Айсулу Омарова
