Главную красавицу года выбрали в Семее
Фото: Instagram/misssemey_official
Ко дню города в административном центре области Абай выбрали главную красавицу года "Miss Semey-2025", сообщает Zakon.kz.
По информации оргкомитета конкурса на их странице в соцсетях, победительницей регионального конкурса красоты стала 18-летняя Аянат Мусина. Главная красавица региона также обозначила новый титул в шапке своего Instagram-профиля.
Фото: Instagram/_.aeka
Теперь девушке предстоит защищать честь областного центра на республиканском конкурсе "Miss Qazaqstan-2025". Конкурс Miss Qazaqstan пройдет в 27-й раз, и впервые за почти его 30-летнюю историю, финал состоится в метро на станции имени Мухтара Ауэзова в Алматы.
В этом году главная тема конкурса – "Свобода выбора". Дата проведения финала пока неизвестна.
А в Астане фанаты Backstreet Boys решили продлить вечер на стадионе.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript