Общество

Главную красавицу года выбрали в Семее

&quot;Мисс Казахстан-2025&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 22.09.2025 06:25 Фото: Instagram/misssemey_official
Ко дню города в административном центре области Абай выбрали главную красавицу года "Miss Semey-2025", сообщает Zakon.kz.

По информации оргкомитета конкурса на их странице в соцсетях, победительницей регионального конкурса красоты стала 18-летняя Аянат Мусина. Главная красавица региона также обозначила новый титул в шапке своего Instagram-профиля.

Фото: Instagram/_.aeka

Теперь девушке предстоит защищать честь областного центра на республиканском конкурсе "Miss Qazaqstan-2025". Конкурс Miss Qazaqstan пройдет в 27-й раз, и впервые за почти его 30-летнюю историю, финал состоится в метро на станции имени Мухтара Ауэзова в Алматы.

В этом году главная тема конкурса – "Свобода выбора". Дата проведения финала пока неизвестна.

А в Астане фанаты Backstreet Boys решили продлить вечер на стадионе.

Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Пикантные подробности о победителе "Интервидения" всплыли после конкурса
05:15, Сегодня
Пикантные подробности о победителе "Интервидения" всплыли после конкурса
"Кайрат" – "Спортинг": Уразбахтин поделился ожиданиями
06:26, 18 сентября 2025
"Кайрат" – "Спортинг": Уразбахтин поделился ожиданиями
"Хлеб продается, а фото бесплатно": удачные кадры в поте лица и борьба за авторские права
14:56, 16 сентября 2025
"Хлеб продается, а фото бесплатно": удачные кадры в поте лица и борьба за авторские права
