Главную красавицу года выбрали в Семее

Ко дню города в административном центре области Абай выбрали главную красавицу года "Miss Semey-2025", сообщает Zakon.kz.

По информации оргкомитета конкурса на их странице в соцсетях, победительницей регионального конкурса красоты стала 18-летняя Аянат Мусина. Главная красавица региона также обозначила новый титул в шапке своего Instagram-профиля.

Фото: Instagram/_.aeka

Теперь девушке предстоит защищать честь областного центра на республиканском конкурсе "Miss Qazaqstan-2025". Конкурс Miss Qazaqstan пройдет в 27-й раз, и впервые за почти его 30-летнюю историю, финал состоится в метро на станции имени Мухтара Ауэзова в Алматы.

В этом году главная тема конкурса – "Свобода выбора". Дата проведения финала пока неизвестна.

