Культура и шоу-бизнес

Главная красавица Семея отказалась от конкурса "Мисс Казахстан"

&quot;Мисс Казахстан-2025&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 30.09.2025 07:00 Фото: pixabay
Победительница конкурса красоты "Miss Semey-2025" 18-летняя Аянат Мусина отказалась представлять областной центр на конкурсе "Miss Qazaqstan-2025", сообщает Zakon.kz.

Со слов победительницы конкурса, в ее жизни начался новый этап и сейчас она готовится к замужеству. Именно по этой причине она не сможет представлять свой город на республиканском уровне.

"Для меня семейные ценности – превыше всего, поэтому надеюсь на ваше понимание. Спасибо всем за поддержку", – сказала Аянат.

Видеообращение "Мисс Семей-2025" разместили на днях на официальной странице регионального конкурса в Instagram.

"Конечно, нам жаль, что она не сможет представить наш город на республиканском конкурсе "Мисс Казахстан 2025", но мы искренне гордимся ею и желаем бесконечного счастья в семейной жизни", – отметили организаторы конкурса.

Свой личный аккаунт главная красавица Семея закрыла, оставив его только с 11-ю публикациями и доступным для 997 подписчиков.

Ранее в Шымкенте победу в конкурсе "MISS SHYMKENT 2025" присудили 19-летней Нурай Айнабек.

Фото Алия Абди
Алия Абди
