В Алматы выбрали главную красавицу страны

5 декабря стало известно имя победительницы республиканского конкурса красоты "Қазақстан аруы-2024", сообщает Zakon.kz.

Как передают организаторы конкурса в Instagram-сторис, ею стала 20-летняя жительница Усть-Каменогорска Бағым Балтабаева.

Со слов главной красавицы страны, она – долгожданная дочка, поэтому всегда была избалованной.

"Несмотря на свою избалованность, я очень целеустремленный человек и верю, что нет ничего невозможного, главное – желание!" – рассказала победительница конкурса красоты на своей странице в Instagram.

Свободное время Бағым посвящает творчеству, изучению чего-то нового, а также проводит время с близкими людьми.

"В людях ценю искренность, доброту и целеустремленность", – отметила она.

Также на конкурсе были награждены обладательницы других титулов. Ими стали:

Айдана Әбілқасова "Вице-мисс Казахстана-2024";

Томирис Қадырхан, MISS EARTH;

Дана Алмасова, MISS UNIVERSE.

Фото: Telegram/24kz

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