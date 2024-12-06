В Алматы выбрали главную красавицу страны
Фото: Instagram/bagyymm
5 декабря стало известно имя победительницы республиканского конкурса красоты "Қазақстан аруы-2024", сообщает Zakon.kz.
Как передают организаторы конкурса в Instagram-сторис, ею стала 20-летняя жительница Усть-Каменогорска Бағым Балтабаева.
Со слов главной красавицы страны, она – долгожданная дочка, поэтому всегда была избалованной.
"Несмотря на свою избалованность, я очень целеустремленный человек и верю, что нет ничего невозможного, главное – желание!" – рассказала победительница конкурса красоты на своей странице в Instagram.
Свободное время Бағым посвящает творчеству, изучению чего-то нового, а также проводит время с близкими людьми.
"В людях ценю искренность, доброту и целеустремленность", – отметила она.
Также на конкурсе были награждены обладательницы других титулов. Ими стали:
- Айдана Әбілқасова "Вице-мисс Казахстана-2024";
- Томирис Қадырхан, MISS EARTH;
- Дана Алмасова, MISS UNIVERSE.
Фото: Telegram/24kz
Днями ранее россиянка с травмой ноги победила на конкурсе "Миссис Планета".
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