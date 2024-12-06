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В Алматы выбрали главную красавицу страны

Конкурс красоты, фото - Новости Zakon.kz от 06.12.2024 06:20 Фото: Instagram/bagyymm
5 декабря стало известно имя победительницы республиканского конкурса красоты "Қазақстан аруы-2024", сообщает Zakon.kz.

Как передают организаторы конкурса в Instagram-сторис, ею стала 20-летняя жительница Усть-Каменогорска Бағым Балтабаева.

Со слов главной красавицы страны, она – долгожданная дочка, поэтому всегда была избалованной.

"Несмотря на свою избалованность, я очень целеустремленный человек и верю, что нет ничего невозможного, главное – желание!" – рассказала победительница конкурса красоты на своей странице в Instagram.

Свободное время Бағым посвящает творчеству, изучению чего-то нового, а также проводит время с близкими людьми.

"В людях ценю искренность, доброту и целеустремленность", – отметила она.

Также на конкурсе были награждены обладательницы других титулов. Ими стали:

  • Айдана Әбілқасова "Вице-мисс Казахстана-2024";
  • Томирис Қадырхан, MISS EARTH;
  • Дана Алмасова, MISS UNIVERSE.
Конкурс красоты, фото - Новости Zakon.kz от 06.12.2024 06:20

Фото: Telegram/24kz

Днями ранее россиянка с травмой ноги победила на конкурсе "Миссис Планета".

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