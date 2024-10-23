Кому в Казахстане положены безвозмездно до 4,2 млн тенге на покупку жилья

В Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) Казахстана 23 октября 2024 года рассказали, что такое сертификат экономической мобильности (СЭМ) и кому его выдают, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве напомнили, что с 2023 года в рамках реализации Концепции миграционной политики РК на 2023-2027 годы для стимулирования добровольного переселения из трудоизбыточных в трудодефицитные регионы внедрены сертификаты экономической мобильности.

"Сертификаты предоставляются кандасам и внутренним переселенцам, переехавшим на постоянное место жительства в регионы расселения, определенные правительством, и предусматривает оказание материальной помощи в приобретении жилья. На сегодняшний день СЭМ выданы 1246 семьям. Сертификаты предоставляется единовременно на безвозмездной и безвозвратной основе в размере 50% от стоимости жилья или до 4,2 млн тенге на семью". Пресс-служба МТСЗН РК

Уточняется, что материальная помощь оказывается в форме денежного обязательства местного исполнительного органа для покупки, строительства жилья или для покрытия части первоначального взноса по ипотечным жилищным займам при приобретении жилья в рамках ипотечной программы, утвержденной Национальным банком, и (или) государственной программы жилищного строительства, утвержденной правительством.

"Для приобретения жилья в собственность СЭМ предоставляется при наличии предварительного договора или договора купли-продажи жилья. При строительстве жилья СЭМ предоставляется с учетом наличия в собственности земельных участков для строительства индивидуальных жилых домов в соответствии с земельным и другим законодательством РК. Для использования СЭМ в качестве части первоначального взноса при покупке жилья необходимо предоставить письмо от банка второго уровня об одобрении выдачи жилищного займа. При этом сертификат экономической мобильности предоставляется для приобретения жилья только в населенном пункте постоянного проживания в регионе прибытия". Пресс-служба МТСЗН РК

Также в Минтруда напомнили, что переселенцам, кроме сертификата экономической мобильности, предоставляются следующие меры государственной поддержки:

Субсидия на переезд – единовременно в размере 70 МРП на главу и каждого члена семьи (258 440 тенге). Субсидия на найм жилья и оплату коммунальных услуг – ежемесячно, в течение 12 месяцев в размере от 15 до 30 МРП в зависимости от количества членов семьи и населенного пункта (от 55 380 до 110 760 тенге). Направление на краткосрочное профессиональное обучение. Содействие в трудоустройстве или в развитии предпринимательской инициативы. Работодателю, оказывающему содействие в межрегиональном переселении, единовременно предоставляется субсидия на трудоустройство в размере 400 МРП за каждого принятого работника, при условии трудоустройства на постоянную работу со сроком не менее двух лет и обеспечения жильем (1 476 800 тенге).

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По состоянию на 1 октября 2024 года на историческую родину вернулся и получил статус кандаса 14 391 этнический казах. Всего с 1991 года в республику вернулись 1 млн 142,7 тыс. этнических казахов.