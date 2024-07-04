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Сколько казахстанцев могут получить от государства почти 1,5 млн тенге безвозмездно

Сколько казахстанцев могут получить от государства почти 1,5 млн тенге безвозмездно, фото - Новости Zakon.kz от 04.07.2024 10:06 Фото: Zakon.kz
В Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) Казахстана сегодня, 4 июля 2024 года, рассказали, сколько граждан могут получить от государства почти 1,5 млн тенге безвозмездно, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве напомнили, что прием заявок по второму потоку на получение грантов для реализации новых бизнес-идей начинается с 15 июля на портале Business.enbek.kz.

"По республике в рамках второго потока планируется выдача 4655 грантов. Гранты предоставляются на безвозмездной основе, целевым назначением является запуск и развитие нового бизнеса. Размер гранта составляет 400 МРП (1 476 800 тенге). Каждый участник может получить его только один раз", – подчеркнули в Минтруда РК.

Для обеспечения прозрачности процедур, снижения человеческого фактора, удобства заявителей весь процесс предоставления грантов переведен в электронный формат. Прием заявок на получение гранта осуществляется через единое окно – портал Business.enbek.kz.

Грант можно получить на: приобретение необходимого инвентаря, орудий труда, технологического оборудования, животных, скота, птицы, саженцев, кустарников, семян, рассады, оплаты аренды помещений.

Гранты не предоставляются на: потребительские цели, погашение кредитных займов, приобретение и строительство жилой недвижимости, приобретение земельных участков, производство подакцизной продукции.

Гранты выдаются центрами трудовой мобильности на основании решения районной/городской комиссии по рассмотрению заявлений претендентов для получения грантов.

Претенденты презентуют свой бизнес-проект на заседаниях комиссии. При этом каждый член комиссии оценивает бизнес-план и заполняет оценочный лист по следующим критериям: конкурентоспособность бизнес-идеи, проработанность рынков сбыта, финансовая жизнеспособность бизнес-проекта, уровень предпринимательских навыков, создание новых рабочих мест.

Таким образом, как отметили в Минтруда РК, решение о предоставлении гранта принимается комиссионно и на основе четких критериев оценки проработанности бизнес-проектов претендентов.

Решение комиссии направляется в личный кабинет претендента на портале. В случае положительного решения комиссии претендент предоставляет банковские реквизиты, подписывает договор и далее ежеквартально предоставляет отчеты об использовании средств. Все это делается в электронном формате, без посещения центров трудовой мобильности и его филиалов (карьерных центров).

Более подробно о том, как подать заявку и кто может претендовать на бизнес-грант, можете узнать здесь.

Напомним, в Казахстане прием заявок по первому потоку на получение грантов для реализации новых бизнес-идей должен был начаться еще 8 апреля 2024 года. Но сроки были перенесены из-за ситуации с масштабными паводками на 20 мая. В рамках первого потока планировалось выдать 4500 грантов.

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Тенге, деньги, заработная плата, Казахстан
С 15 июля казахстанцы могут получить от государства почти 1,5 млн тенге
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