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Наблюдается сужение географии: на проблемы экспорта пшеницы указали в Минторговли

Зерно, пшеница, посев, сельское хозяйство , фото - Новости Zakon.kz от 23.10.2024 10:05 Фото: primeminister.kz
Вице-министр торговли и интеграции Казахстана Кайрат Торебаев на заседании правительства 23 октября 2024 года указал на сокращение экспорта пшеницы, сообщает Zakon.kz.

Спикер отметил, что, по прогнозам экспертов, в странах Европы, Южной Африки, Украины ожидается сокращение производства пшеницы из-за неблагоприятных погодных условий.

"Экспортный потенциал России по пшенице в 2024-2025 годах составит 53 млн тонн, что ниже уровня предыдущего сезона на 10,1%. Экспорт пшеницы Казахстана за январь-август составил 3,13 млн тонн, снизившись на 39,2%. Это вызвано низким урожаем в Казахстане в прошлом году, а также ужесточением конкуренции на традиционных экспортных рынках", – пояснил Кайрат Торебаев.

В Минторговли также наблюдают сужение географии экспортных рынков по пшенице.

"Основные экспортные рынки – Италия, Туркменистан и Афганистан, Россия – в разы снизили потребление казахстанской пшеницы. Это было вызвано демпингом экспортных цен, что привело к замещению казахстанской пшеницы на ключевых экспортных рынках Центральной Азии", – отметил Кайрат Торебаев.

Между тем, по словам вице-министра, экспортный потенциал Казахстана по зерновым культурам оценивается в 12 млн тонн, из которых 7-7,5 млн тонн приходится на пшеницу, на ячмень – 1,3-1,4 млн тонн, на кукурузу – 300 тыс. тонн, по масличным культурам – более 1 млн тонн.

"Казахстан продолжит поставки на рынки стран Центральной Азии и Афганистана – это порядка 4,2 млн тонн. В целом, по зерновым экспорт в Китай составил 1 млн 431 тыс. тонн в 2023 году, показав рост в 5,5 раза год к году. Экспорт пшеницы в Китай существенно увеличился, достигнув 538,8 тыс. тонн в 2023 году, что почти в 15 раз превышает показатель предыдущего года. Это демонстрирует возможность наращивания поставок в Китай и азиатские страны до 1,6 млн тонн пшеницы... В Турцию и страны Ближнего Востока потенциал экспорта составляет почти 1 млн тонн пшеницы. Важно восстановление поставок на рынок Ирана, по ячменю мы сейчас видим динамику, будут проработаны вопросы торгового финансирования и логистики", – добавил Кайрат Торебаев.

Будет активизирована работа по продвижению бренда казахстанской пшеницы на новых рынках, таких как Пакистан, Индонезия, и Бразилия, Малайзия, где прогнозируется рост импорта.

23 октября министр сельского хозяйства Казахстана Айдарбек Сапаров рассказал, каким образом была достигнута высокая урожайность в 2024 году.

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