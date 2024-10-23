Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Минсельхоз сообщил о высокой урожайности в Казахстане

Зерно, пшеница, посев, сельское хозяйство , фото - Новости Zakon.kz от 23.10.2024 09:09 Фото: primeminister.kz
Министр сельского хозяйства Казахстана Айдарбек Сапаров 23 октября на заседании правительства рассказал, каким образом была достигнута высокая урожайность в 2024 году, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Спикер рассказал, что общая уборочная площадь сельскохозяйственных культур в текущем году составила 23,3 млн га, из которых 16,7 млн га – зерновые и зернобобовые культуры.

"Благоприятные погодные условия осени позволили провести уборочную кампанию практически без существенных потерь, несмотря на осадки во время сбора урожая. В результате на сегодняшний день по республике уборка колосовых зерновых завершена, и продолжается уборка кукурузы на зерно. Убрано 16,6 млн га зерновых и зернобобовых культур или 99,7% от общей уборочной площади", – сообщил Айдарбек Сапаров.

По его данным, на сегодняшний день при средней урожайности 16 ц/га намолочено 26,5 млн тонн зерна. Для сравнения: по итогам прошлого года было намолочено 17,1 млн тонн.

"Высокая урожайность достигнута благодаря благоприятным погодным условиям и, безусловно, в результате правильного применения агротехнологий, а именно за счет использования качественных семян, внесения минеральных удобрений и эффективной защиты растений. В южных регионах высокие показатели по урожайности наблюдаются в Кызылординской, Туркестанской и Жетысуской и областях", – дополнил Айдарбек Сапаров. 

Также он отметил, что среди основных зерносеющих регионов наиболее высокие показатели урожайности зерновых наблюдаются в Северо-Казахстанской области.

Помимо этого, министр заявил, что в этом году ожидается рекордный урожай сахарной свеклы.

20 октября 2024 года в Министерстве сельского хозяйства РК заявили о ежедневном росте цен на пшеницу и ячмень, которые фиксируют на мировых рынках, а также рассказали о возможностях для казахстанцев. 

Читайте также

Впервые в Казахстане высокую награду получил ученый-математик
Впервые звание "Қазақстанның Еңбек Ері" присвоено ученому-математику
Олжас Бектенов, государственный служащий, Казахстан
Объем финансирования АПК хотят довести до 700 млрд тенге в 2025 году
Зерно, пшеница, посев, сельское хозяйство
В Казахстане установили закупочные цены на пшеницу
Екатерина Елисеева
МСХ РК Правительство РК Сапаров Айдарбек Казахстан 2024 год Зерно Пшеница
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Ливни, снег и гололед: прогноз погоды в Казахстане на 23 октября
Ливни, снег и гололед: прогноз погоды в Казахстане на 23 октября
Павел Глоба, гороскоп, кому 2025 год подарит счастье
Глоба назвал знаки зодиака, которым 2025 год дарует счастье
Макпал Исабекова впервые показала мужа
Макпал Исабекова впервые показала мужа
Младшая дочь Анастасии Заворотнюк отметила 6-летие без мамы
Младшая дочь Анастасии Заворотнюк отметила шестилетие без мамы
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: