Минсельхоз сообщил о высокой урожайности в Казахстане

Министр сельского хозяйства Казахстана Айдарбек Сапаров 23 октября на заседании правительства рассказал, каким образом была достигнута высокая урожайность в 2024 году, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Спикер рассказал, что общая уборочная площадь сельскохозяйственных культур в текущем году составила 23,3 млн га, из которых 16,7 млн га – зерновые и зернобобовые культуры.



"Благоприятные погодные условия осени позволили провести уборочную кампанию практически без существенных потерь, несмотря на осадки во время сбора урожая. В результате на сегодняшний день по республике уборка колосовых зерновых завершена, и продолжается уборка кукурузы на зерно. Убрано 16,6 млн га зерновых и зернобобовых культур или 99,7% от общей уборочной площади", – сообщил Айдарбек Сапаров.

По его данным, на сегодняшний день при средней урожайности 16 ц/га намолочено 26,5 млн тонн зерна. Для сравнения: по итогам прошлого года было намолочено 17,1 млн тонн.

"Высокая урожайность достигнута благодаря благоприятным погодным условиям и, безусловно, в результате правильного применения агротехнологий, а именно за счет использования качественных семян, внесения минеральных удобрений и эффективной защиты растений. В южных регионах высокие показатели по урожайности наблюдаются в Кызылординской, Туркестанской и Жетысуской и областях", – дополнил Айдарбек Сапаров.

Также он отметил, что среди основных зерносеющих регионов наиболее высокие показатели урожайности зерновых наблюдаются в Северо-Казахстанской области.

Помимо этого, министр заявил, что в этом году ожидается рекордный урожай сахарной свеклы.

20 октября 2024 года в Министерстве сельского хозяйства РК заявили о ежедневном росте цен на пшеницу и ячмень, которые фиксируют на мировых рынках, а также рассказали о возможностях для казахстанцев.

