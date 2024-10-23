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Токаев: Масштабные весенние паводки стали большим испытанием для страны

Паводки в Северо-Казахстанской области, паводки в СКО, паводки, паводки в РК, паводки в Казахстане, наводнения, наводнение, эвакуация людей, затопления сел, потопы, затопления деревень, потопы в области, фото - Новости Zakon.kz от 23.10.2024 13:47 Фото: akorda.kz
23 октября 2024 года глава государства выступил на торжественной церемонии вручения государственных наград по случаю Дня Республики, сообщает Zakon.kz.

Открывая мероприятие, Касым-Жомарт Токаев поздравил соотечественников с национальным праздником. По его словам, день принятия Декларации о государственном суверенитете Казахстана знаменует собой начало нашей священной Независимости, пишет Акорда.

Как сказал президент, успеха может добиться только та нация, которая с уверенностью смотрит в будущее, преодолевая все трудности и невзгоды.

"Казахстан никогда не свернет с намеченного пути. Мы вновь доказали это во время разгула стихии в этом году. Недавние беспрецедентные паводки стали большим испытанием для страны. Под водой оказались целые населенные пункты. В 10 регионах было объявлено чрезвычайное положение. Тысячи людей в одночасье лишились своего крова и имущества. Вы знаете, что в этот критический момент я выступил с особым обращением к народу, в котором заверил граждан, что ни один человек не останется вне зоны нашего внимания. Государство сдержало свои обещания. В кратчайшие сроки было построено около 2700 домов. Более 9 тысяч семей получили компенсацию за утраченное жилье, было приобретено около 6000 домов. С лета тысячи семей уже отметили новоселье. За это небольшое время государство восстановило большую часть поврежденной инфраструктуры", – напомнил Касым-Жомарт Токаев.

По оценке главы государства, вся проделанная работа стала плодом общих усилий. Он поблагодарил всех, кто участвовал в ликвидации последствий стихии, прежде всего спасателей, волонтеров, бизнесменов и неравнодушных граждан.

"Действительно, всеми нашими успехами мы обязаны крепкому единству и сплоченности. Это основа сильной нации и авторитетного государства. Нынешние события в мире доказывают, что без стабильности в стране не будет движения вперед. Эта аксиома подтверждается на примере многих государств, в которых раздор и конфликты привели к застою и деградации. Воистину, только там, где есть единство, будет благополучие. Глубокие всесторонние реформы, которые мы проводим благодаря единству народа и стабильности в стране, служат ключом к развитию и процветанию и уже приносят свои плоды", – заявил президент.

Отметим, что сегодня, 23 октября Токаев наградил ученых, учителей, медиков, спасателей, производственников в канун Дня Республики.

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