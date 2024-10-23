О самом длинном мосте в Казахстане высказался президент

Выступая 23 октября 2024 года на торжественной церемонии вручения государственных наград по случаю Дня Республики, глава государства Касым-Жомарт Токаев оценил недавно открытый мост через Бухтарминское водохранилище, сообщает Zakon.kz.

Президент напомнил, что пять лет назад он поручил построить мост через Бухтарминское водохранилище.

"Долгое время люди были вынуждены преодолевать водное препятствие только на пароме или в зимнее время по льду, что, естественно, было крайне неудобно. Теперь эта проблема решена. Строительство моста завершено. Несколько дней назад состоялось его официальное открытие. Мост стал самым протяженным в Казахстане, что позволит превратить приграничные районы в транзитные, обеспечив короткий транспортный коридор между Китаем и Россией. Кроме того, данный масштабный объект обеспечит транспортную связанность сразу нескольких районов Восточно-Казахстанской области. Несомненно, хорошие дороги – залог благополучия населения. Я придаю этому вопросу крайне важное значение", – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

По его словам, уже в нынешнем году строится и ремонтируется 12 тыс. км автомагистралей. В фокусе особого внимания – улучшение качества дорог в регионах.

Так, в Западном Казахстане есть заброшенные с советских времен трассы. Автодорога Казталовка – Жанибек – граница Российской Федерации будет сдана в эксплуатацию в этом году. Кроме того, проводится определенная работа в сфере воздушного сообщения. В скором времени в аэропортах Кызылорды и Шымкента откроются новые международные терминалы.

Далее Касым-Жомарт Токаев остановился на комплексных мероприятиях, направленных на диверсификацию экономики.

По итогам восьми месяцев текущего года экспорт продукции обрабатывающей промышленности превысил 17,8 млрд долларов, причем более трети данного объема составляют товары высокого передела. Сегодня в стране реализуются 17 прорывных инвестиционных проектов.

Отдельно глава государства отметил, что конституционная реформа позволила переформатировать ключевые институты власти и тем самым создать устойчивую политическую систему. Основу этой системы составляют открытость и справедливость, эффективность и конкурентность, и, главное, принцип служения именно народу, а не узкой прослойке людей, далеких от интересов страны. По его словам, благодаря этим ценностям в общественно-политической жизни произошли фундаментальные сдвиги.

"Ярким свидетельством этого стали итоги недавнего референдума по строительству АЭС. Более 70% граждан проголосовали за строительство атомной станции. Это решение подтвердило, что в судьбоносных ситуациях наша нация выбирает прогресс. Один из ключевых постулатов нашей государственной политики – "разные мнения – единая нация". В целом, проблема нарастающего энергодефицита крайне актуальна для нашей страны. Если своевременно ее не решить, то она будет тормозить развитие нашей экономики и снижать качество жизни граждан", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Самый длинный мост в Казахстане открыли 21 октября 2024 года.