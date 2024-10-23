Токаев наградил ученых, учителей, медиков, спасателей, производственников в канун Дня Республики

23 октября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев вручил награды большой группе жителей Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, за особые достижения в развитии отечественной науки, а также выдающиеся заслуги в общественной деятельности высшая степень отличия – звание "Қазақстанның Еңбек Ері" с вручением знака особого отличия – Золотой звезды и ордена "Отан" присвоена вице-президенту НАО "Национальная Академия наук Республики Казахстан" при Президенте Республики Казахстан Джумадильдаеву Аскару Серкуловичу.

Также за выдающиеся достижения в социально-гуманитарном развитии Республики Казахстан высшая степень отличия – звание "Қазақстанның Еңбек Ері" с вручением знака особого отличия – Золотой звезды и ордена "Отан" присвоена учителю КГУ "Специальная школа-интернат №4" города Алматы Нурпейсовой Гульжанар Молдакеримовне и учителю КГУ "Школа-гимназия №34 имени Асана Тайманова" города Уральска Траисовой Эльмаре Аскаровне.

За выдающиеся заслуги в производственной деятельности высшая степень отличия – звание "Қазақстанның Еңбек Ері" с вручением знака особого отличия – Золотой звезды присвоена директору ТОО "Шахтерское" Карагандинской области Прокопу Георгию Георгиевичу.

За значительный вклад в развитие и процветание страныорденом "Құрмет" награжден ряд граждан, среди них директор КГП "Реабилитационный детский центр "Балдаурен" города Алматы Ш. Абесов, управляющий Международным финансовым центром "Астана" Р. Бектуров, актриса Музыкального театра юного зрителя города Астаны С. Еслямова, скрипачка Ж. Серкебаева, директор школы-гимназии города Косшы Д. Аскарова.

Кавалерами ордена "Еңбек Даңқы" ІІ и ІІІ степени стали труженики промышленности, транспорта, строительства, сельского хозяйства и других производственных отраслей. Почетное звание "Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері" присвоено видным представителям науки и культуры.

Почетное звание "Қазақстанның халық жазушысы" присвоено известным поэтам и писателям Т. Медетбеку, В. Михайлову, И. Сапарбаю. Звание "Қазақстанның халық әртісі" – актерам театра и кино К. Жумабекову, Л. Каден, О. Коржевой, И. Лебсак, Р. Махпировой, Г. Шынтемир, А. Идрышевой, оперным певицам М. Мухамедкызы и Дж. Баспаковой, дирижеру А. Мухитдинову, кюйши С. Турысбеку, певице М. Ильясовой.

Кроме того, почетное звание "Қазақстанның еңбек сіңірген дәрігері", установленное в этом году, присуждено генеральному директору АО "Национальный научный медицинский центр" А. Байгенжину, руководителю центра гематологии ТОО "Национальный научный онкологический центр" В. Кемайкину, врачу КГП "Областная клиническая больница" Карагандинской области Б. Цхаю.

За образцовое исполнение воинского и служебного долга, мужество и отвагу, проявленные при обеспечении законности и правопорядка, укреплении национальной безопасности и обороноспособности страны орденами "Даңқ" I и II степени, "Айбын" II и III степени, медалями "Ерлігі үшін" и "Жауынгерлік ерлігі үшін" отмечена группа военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов.

Так, за спасение утопающих орденом "Айбын" ІІІ степени имени Р. Кошкарбаева награжден старший солдат регионального командования "Шығыс" Национальной гвардии Ж. Пермабек, медалью "Ерлігі үшін" – старший участковый инспектор полиции Павлодарской области Е. Койкен, инспектор полиции города Актобе Ф. Нурманов, инспектор полиции города Талдыкоргана С. Сериккалиулы, за спасение подростка во время пожара – участковый инспектор полиции города Атырау Д. Корганбаев.

"В этом году государственные награды присуждены значительному числу рядовых тружеников, что отражает повышение их статуса и роли в обществе. В числе награжденных свыше 450 рабочих, 137 педагогов, более 80 ученых, около 100 спасателей и волонтеров", – говорится в сообщении.

Продолжается хорошая традиция отмечать государственными наградами трудовые династии. В этом году высокой чести удостоены представители династий учителей, производственников, железнодорожников.

22 октября Токаев посетил торжественный концерт по случаю Дня Республики.