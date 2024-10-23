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Президент назвал признаки кардинально меняющегося миропорядка

Касым-Жомарт Токаев, Казахстан, президент , фото - Новости Zakon.kz от 23.10.2024 14:05 Фото: akorda.kz
23 октября 2024 года Касым-Жомарт Токаев во время выступления на торжественной церемонии вручения государственных наград по случаю Дня Республики остановился на вопросах внешней политики, сообщает Zakon.kz.

Она, по его словам, напрямую влияет на внутреннюю ситуацию в стране и благополучие граждан

"Казахстан осуществляет сбалансированный, конструктивный внешнеполитический курс, исходя из национальных интересов. Нынешний год выдался для нас очень насыщенным на международные события. Казахстан председательствовал сразу в нескольких многосторонних объединениях и организовал целый ряд масштабных мероприятий. Особо надо отметить саммит Шанхайской организации сотрудничества и Всемирные игры кочевников", – сказал глава государства.

Он отметил, что наше государство последовательно укрепляет свою субъектность на мировой арене, вносит значимый вклад в достижение целей устойчивого развития и преодоление глобальных вызовов.

"Задача казахской дипломатии, опирающейся на многовековые традиции Великой степи, – сделать голос Казахстана на мировой арене более весомым. Нашу страну за рубежом стали называть средней державой, но это не повод для самоуспокоения, а стимул к дальнейшей активной работе. Вы видите, что в мире множатся различные конфликты, набирает обороты новая гонка вооружений, обостряются торговые войны", – продолжил Касым-Жомарт Токаев.

Но самое опасное, по его словам, это милитаризация сознания, рост недоверия и неприятие позиций друг друга, сужение поля для диалога и консенсуса.


"Все это – признаки кардинально меняющегося миропорядка. Мы делаем все возможное, чтобы в таких реалиях оставаться территорией стабильности и согласия", – заявил он.

Отметим, что во время выступления глава государства остановился и на направлениях социальной политики страны.

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