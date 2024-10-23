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Токаев заявил, что в 2024 году средняя продолжительность жизни впервые за годы независимости превысила 75 лет

Перепись населения, население, численность населения, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 23.10.2024 13:54 Фото: Zakon.kz
23 октября 2024 года Касым-Жомарт Токаев во время выступления на торжественной церемонии вручения государственных наград по случаю Дня Республики рассказал о приоритетных направлениях социальной политики, сообщает Zakon.kz.

По его словам, в этом году в рамках Национального проекта "Модернизация сельского здравоохранения" построено 115 новых медицинских объектов.

"В отечественной медицине внедряются инновационные методы лечения, начата комплексная модернизация онкологической службы. Принят закон о юридической и финансовой защите медицинских работников, направленный на повышение престижа профессии. В результате этих и других системных мер отмечается улучшение основных медико-демографических показателей. Средняя продолжительность жизни впервые за годы независимости превысила 75 лет. Также реализуется Национальный проект "Комфортная школа", благодаря которому около 500 тысяч детей получат учебные места", – отметил Касым-Жомарт Токаев.

По мнению главы государства, страны с развитой наукой и технологиями являются мировыми лидерами, и мы, чтобы не остаться на обочине прогресса, должны стать нацией технократов.

"Это веление времени. 2025 год объявлен в Казахстане Годом рабочих профессий. Мы уделяем приоритетное внимание техническому и профессиональному образованию. В этом году значительно вырос госзаказ для таких специальностей, а количество грантов увеличено на 10 тысяч. 65% госзаказа было выделено именно на технические специальности. В нашей стране открываются филиалы престижных зарубежных высших учебных заведений. Были приняты и другие меры по повышению качества образования. Недавно принят Закон "О науке и технологической политике". Уверен, все эти меры будут способствовать повышению конкурентоспособности страны", – подчеркнул президент.

Касым-Жомарт Токаев также напомнил, что в этом году по его инициативе запущена республиканская акция "Таза Қазақстан", которая призвана повысить экологическую культуру общества.

Кроме того, во время выступления глава государства вспомнил о весенних паводках, которые стали большим испытанием для страны.

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Токаев: Масштабные весенние паводки стали большим испытанием для страны
Ирина Капитанова
Токаев Касым-Жомарт 2024 год Праздники акция "Таза Қазақстан"
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