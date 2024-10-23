Подорожают ли яблоки в Казахстане

Фото: primeminister.kz

Заместитель премьер-министра Серик Жумангарин на пресс-конференции в правительстве 23 октября 2024 года рассказал, стоит ли казахстанцам ожидать роста цен на яблоки на фоне запрета на ввоз этой продукции в Казахстан, сообщает Zakon.kz.

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