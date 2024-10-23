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Подорожают ли яблоки в Казахстане

Садоводство, выращивание яблок, яблоневый сад, яблоки, яблони, урожай, сбор урожая, фрукты, фото - Новости Zakon.kz от 23.10.2024 14:47 Фото: primeminister.kz
Заместитель премьер-министра Серик Жумангарин на пресс-конференции в правительстве 23 октября 2024 года рассказал, стоит ли казахстанцам ожидать роста цен на яблоки на фоне запрета на ввоз этой продукции в Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Он напомнил, что Казахстан до 31 декабря текущего года запретил ввоз яблок из третьих стран.

"Мы вели несколько лет программу по импортозамещению яблок. Мы в этом году ожидаем урожай в объеме 300 тыс. тонн – мы полностью обеспечиваем внутренний рынок. И согласитесь – тратить столько сил и энергии для того, чтобы сейчас мешать нашим фермерам развиваться", – пояснил Серик Жумангарин.

По его словам, казахстанцам не стоит ожидать резкого роста цен на эту продукцию.

"У нас была договоренность с нашими производителями – если цены на яблоки они начнут повышать, мы запрет снимем. Это условие поддержки", – отметил Серик Жумангарин.

Ранее зампремьера рассказал, стоит ли казахстанцам ожидать роста цен на продукты питания на фоне ослабления тенге.

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