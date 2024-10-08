В Казахстане ограничили ввоз яблок в период сбора урожая

Министр сельского хозяйства подписал приказ, которым ввел запрет на ввоз яблок в страну до конца года, сообщает Zakon.kz.

"Ввести в срок до 31 декабря 2024 года запрет на ввоз яблок на территорию РК автомобильным транспортом из третьих стран, за исключением ввоза яблок из государств – членов Евразийского экономического союза, а также международного транзита яблок через территорию республики", – говорится в документе.

Как пояснили в МСХ, для развития садоводства, отечественного яблочного производства в Казахстане принимаются меры государственной поддержки в виде субсидий, льготного кредитования. В результате принятых мер за последние пять лет обеспеченность по яблокам выросла с 62,9% (2019 год) до 80% (2023 год).

Вместе с тем аграрии испытывают демпинг со стороны импортных производителей – высокая конкуренция с импортной продукцией снижает рентабельность отечественных производителей.

Так, при параллельном импорте яблок в сезон урожая казахстанские садоводы сталкиваются с трудностями сбыта продукции, что ухудшает их финансовое состояние.

По данным МСХ, за семь месяцев этого года импортировано порядка 107, 3 тыс. тонн яблок (рост на 58% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года). Основной импорт осуществляется из Польши, Ирана, Узбекистана, КНР. При этом рост импорта обусловлен ростом импорта из Китая в 18 раз и из Ирана в семь раз.

"В этой связи в целях поддержки отечественного яблочного производства и обеспечения сбыта отечественной продукции Межведомственной комиссией по вопросам внешнеторговой политики и участия в международных экономических организациях одобрено введение запрета на ввоз яблок автомобильным транспортом из третьих стран до 31 декабря 2024 года", – пояснили в министерстве.

Запрет на ввоз яблок введен только на период сбора урожая, что позволит отечественным садоводам заложить собранный урожай и реализовать продукцию по приемлемой цене. В период межсезонья импорт яблок ограничиваться не будет.

Кроме того, как указано в приказе, ограничение не коснется ввоза яблок из государств – членов ЕАЭС и международного транзита яблок через территорию Казахстана.

Стоит отметить, что в первоначальной верссии приказа планировалось не ввозить яблоки и из стран ЕАЭС.