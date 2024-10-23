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В Кокшетау презентовали детский сад, не имеющий аналогов в области

Не имеющий аналогов в области, фото - Новости Zakon.kz от 23.10.2024 15:51 Фото: пресс-служба акима Акмолинской области
В преддверии празднования большого праздника, Дня Республики, в Акмолинской области открывается ряд социально значимых объектов.

В поселке Нурлы кош торжественно открыли новый трехэтажный детский сад площадью свыше 3 тысяч кв. м, построенный по современным стандартам. Таких дошкольных учреждений образования по всему Казахстану всего три, и один из них построили в Акмолинской области.

В детсаду предусмотрели все условия для получения всестороннего и качественного дошкольного образования детей. Имеются оснащенные кабинеты для национальных игр, студия для занятия творчеством, большая столовая, все кабинеты оборудованы новейшей аппаратурой и техническим оснащением. Педагоги-модераторы нацелены подходить к воспитанию учащихся индивидуально, учитывая особенности характера и наклонности каждого ребенка.

"Проектная мощность ясли-сада "Нұрсая" города Кокшетау при отделе образования по Акмолинской области составляет 280 мест, на сегодня образовалось 12 групп : 4 младших, 3 средних, 3 старших и 2 предшкольных. Дошколята будут получать образование исключительно на государственном языке. Здесь уже принимают детей от 2 до 5 лет, в данный момент в ясли-сад принято 147 детей. Открытие масштабного проекта позволило создать новые рабочие места, в садике трудится 64 специалиста, 30 из которых являются воспитателями-педагогами", – сообщили в Управлении образования Акмолинской области.

Аким Акмолинской области Марат Ахметжанов посетил новое дошкольное учреждение, руководитель области подчеркнул важность открытия этого объекта для жителей села.

"Открытие нового детского сада – это важный шаг в развитии системы образования на селе. Такие проекты играют ключевую роль в повышении доступности дошкольного образования и создании комфортных условий как для детей, так и для их родителей", – отметил Марат Муратович.

На сегодняшний день в детском саду проходят занятия, направленные на качественное дошкольное образование детей. По словам воспитателей, особое внимание будет уделяться развитию и формированию личности ребенка с учетом возрастных и индивидуальных особенностей.

Сообщается, что в прошлом году в области создано 1421 новое место, открыто 17 дошкольных организаций на 1255 мест в Шортандинском, Целиноградском, Аршалынском, Астраханском и районе имени Биржан сал, а также в городах Степногорск, Кокшетау и Косшы. Из них три государственных садика на 370 мест и 14 частных на 885.

С начала 2024 года создано 1241 новое место, открыто 9 дошкольных организаций на 1072 места, из них два государственных на 446 мест и 7 частных на 626. По информации Управления образования Акмолинской области, до конца года планируется создать еще 382 новых места.

В 2025 году планируется создать возможность для принятия еще 730 воспитанников детских садов.

Не имеющий аналогов в области, фото - Новости Zakon.kz от 23.10.2024 15:51

Фото: пресс-служба акима Акмолинской области

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