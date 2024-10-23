Олег Артемьев впечатлил снимком зимнего Байкала из космоса
Фото: pxhere
Российский космонавт-испытатель Олег Артемьев показал Байкал с борта Международной космической станции. Фантастический снимок Артемьев разместил на личной странице в Instagram, сообщает Zakon.kz.
В подписи за 23 октября 2024 года космонавт немногословно подчеркнул:
"Зимний Байкал с борта Международной космической станции".
Восхищенные комментаторы поблагодарили Артемьева за снимок на разных языках, оставив многочисленные смайлики.
Озеро Байкал – огромное древнее озеро в горах Сибири к северу от монгольской границы. Байкал считается самым глубоким озером в мире.
Не так давно Артемьев поделился снимками самых красивых вулканов, которые он сфотографировал из космоса.
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