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Олег Артемьев впечатлил снимком зимнего Байкала из космоса

Байкал фотография космос, фото - Новости Zakon.kz от 23.10.2024 18:00 Фото: pxhere
Российский космонавт-испытатель Олег Артемьев показал Байкал с борта Международной космической станции. Фантастический снимок Артемьев разместил на личной странице в Instagram, сообщает Zakon.kz.

В подписи за 23 октября 2024 года космонавт немногословно подчеркнул:

"Зимний Байкал с борта Международной космической станции".

Восхищенные комментаторы поблагодарили Артемьева за снимок на разных языках, оставив многочисленные смайлики.

Озеро Байкал – огромное древнее озеро в горах Сибири к северу от монгольской границы. Байкал считается самым глубоким озером в мире.

Не так давно Артемьев поделился снимками самых красивых вулканов, которые он сфотографировал из космоса.

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