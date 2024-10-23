Названа стоимость самого длинного моста в Казахстане

Cтоимость самого длинного моста в Казахстане составляет 60 млрд тенге, сообщает Zakon.kz.

Как сообщил в кулуарах Мажилиса РК 23 октября 2024 года министр транспорта РК Марат Карабаев, общая стоимость проектно-сметной документации – 60 млрд тенге.



"Мост является стратегическим. Для обеспечения мониторинга моста установлены 102 камеры. Безусловно, отдельная бригада будет заниматься его обслуживанием. С точки зрения стратегической безопасности, с двух сторон установлены блок-посты. Будут работать подразделения ДВД", – сказал Марат Карабаев.

Ранее сообщалось, что длина двухполосного автомобильного моста через Бухтарминское водохранилище превышает 1,3 км.

