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Законодательство РК

Названа стоимость самого длинного моста в Казахстане

Самый длинный мост в Казахстане , фото - Новости Zakon.kz от 23.10.2024 18:19 Фото: primeminister.kz
Cтоимость самого длинного моста в Казахстане составляет 60 млрд тенге, сообщает Zakon.kz.

Как сообщил в кулуарах Мажилиса РК 23 октября 2024 года министр транспорта РК Марат Карабаев, общая стоимость проектно-сметной документации – 60 млрд тенге.

"Мост является стратегическим. Для обеспечения мониторинга моста установлены 102 камеры. Безусловно, отдельная бригада будет заниматься его обслуживанием. С точки зрения стратегической безопасности, с двух сторон установлены блок-посты. Будут работать подразделения ДВД", – сказал Марат Карабаев.

Ранее сообщалось, что длина двухполосного автомобильного моста через Бухтарминское водохранилище превышает 1,3 км. 

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