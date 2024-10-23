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В Актобе осудили главу фонда за присвоение денег, собранных на лечение детей

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон , фото - Новости Zakon.kz от 23.10.2024 21:05 Фото: Zakon.kz
В суде №2 г. Актобе вынесен приговор по делу директора Общественного фонда More Life, обвиняемой в хищении чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием с использованием служебного положения, сообщает Zakon.kz.

По информации суда, в период с 2022 по 2024 год, будучи директором Общественного фонда More Life, подсудимая присвоила 43,8 млн тенге, поступившие на счета родителей больных детей в качестве пожертвований.

Суд признал ее виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 190 ч. 4 п. 2 УК РК (мошенничество, совершенное неоднократно в особо крупном размере). На основании представленных доказательств, включая показания потерпевших, свидетелей и банковские выписки, суд приговорил женщину к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы с лишением права занимать руководящие должности в коммерческих и некоммерческих организациях сроком на 10 лет.

При вынесении приговора суд учел наличие у подсудимой малолетних детей в качестве смягчающего обстоятельства. В рамках гражданского иска требования потерпевших о возмещении материального ущерба были удовлетворены.

Приговор не вступил в законную силу.

23 апреля сообщалось, что в Актобе арестовали директора общественного фонда More Life по подозрению в присвоении средств, предназначенных на лечение детей. 

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