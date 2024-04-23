Директора благотворительного фонда арестовали на два месяца в Актобе

В Актобе арестовали директора общественного фонда More Life по подозрению в присвоении средств, предназначенных на лечение детей, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали 23 апреля в прокуратуре Актюбинской области, полиция по заявлениям ряда потерпевших в отношении директора More Life проводит досудебные расследования по п. 2 ч. 4 ст. 190 УК по факту хищения денежных средств в особо крупном размере. Собранные фондом денежные средства предназначались для лечения детей-инвалидов.

"В 2023 году директор ОФ "MoreLife" Ж. с целью совершения мошенничества заключила договор с одной из потерпевших для сбора денежных средств в размере 30 млн тенге для лечения малолетней А., состоящий на учете с диагнозом "ДЦП". Собрав 22 млн тенге, подозреваемая Ж. отправила для лечения потерпевшую с малолетней А. в город Минск Республики Беларусь", – говорится в сообщении.

Однако, по информации ведомства, по прибытии потерпевшая обнаружила, что указанная собранная сумма денег не была переведена на счет лечебного учреждения.

"Потерпевшие по уголовному делу приняты на личном приеме прокурора области. Ход расследования взят под строгий контроль из числа опытных сотрудников, создана оперативно-следственная группа. По указанию прокурора области директор общественного фонда More Life задержана в соответствии со статьей 128 УПК, санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца", – говорится в пресс-релизе.

В настоящее время досудебные расследования продолжаются, устанавливается количество всех пострадавших и сумма причиненного ущерба.

Ранее сообщалось, что полиция задержала директора благотворительного фонда More life, которую подозревают в присвоении денег, собранных на лечение детей.

