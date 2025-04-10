Бывшего главного судью Актау посадили на 9 лет

В Мунайлинском райсуде вынесен приговор экс-председателю суда города Актау Бауржану Шайдуллину, которого обвинили в подстрекательстве к даче взятки и покушении на хищение чужого имущества путем обмана, сообщает Zakon.kz.

На скамье подсудимых также был его подельник – судоисполнитель, которого обвинили в подстрекательстве к даче взятки и мошенничестве.

Судом установлено, что Шайдуллин, действуя через посредника, под предлогом принятия благоприятного решения по уголовному делу, подстрекал подсудимую к даче взятки в сумме 18 млн тенге.

"Преступление не было доведено до конца по независящим от него обстоятельствам. Соучастник Д. путем обмана завладел 1 млн тенге потерпевшей", – отметили в суде Мангистауской области.

Суд признал обоих подсудимых виновными и приговорил Бауржана Шайдуллина к 9 годам лишения свободы, его подельник – к 8 годам лишения свободы.

Оба подсудимых пожизненно лишены права занимать должности на госслужбе.

Приговор не вступил в законную силу.

7 июня 2024 года стало известно о задержании председателя Актауского городского суда. Операцию по задержанию организовали отдел внутренней безопасности Верховного суда и Антикор. Позже в Антикоре рассказали, что судья получил 18 млн тенге от подсудимой под предлогом вынесения в отношении нее приговора с наказанием, не связанным с лишением свободы.