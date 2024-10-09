Убийство подростка в Талгаре: депутат раскритиковал действия местных полицейских

Депутат Мажилиса Нартай Сарсенгалиев на заседании палаты 9 октября 2024 года раскритиковал действие местных полицейских по факту убийства несовершеннолетнего в Талгаре, сообщает Zakon.kz.

Сарсенгалиев заявил, что общество волнует участившиеся факты, когда молодые люди Унижают и жестоко избивают друг друга.

"Это приводит к трагедии, смерти человека... Закономерно, что у всех возникает вопрос – куда движется наше общество? То, что произошло в магазине в Талгаре, повергло всех в шок. Там погиб 16-летний Шерзат. Отец и дядя были избиты. Возникает вопрос – что послужило причиной такой трагедии? Причина – бутылка алкоголя. Где опьянение, там и преступление. Очень тревожно, что человек теряет свой человеческий облик и становится причиной гибели невинных людей...Отец погибшего подроста Шарзата рассказал, что следствие стоит на месте, что представители компетентных органов района вместо того, чтобы заниматься поисками преступников, вызвали убитых горем членов семьи погибшего мальчика на допрос среди ночи и грубо обращались с ними", – сетует мажилисмен.

По его словам, дело было взято под контроль МВД только после волны возмущения народа.

"Чтобы наказать преступника, чтобы добиться справедливости, нужно снять видеообращение и ждать, пока один министр возьмет дело под контроль. Почему правоохранительные органы на местах не проводят справедливое расследование с немедленным выяснением обстоятельств дела? В Талгарском районе Алматинской области преступники, убившие 16-летнего гражданина, жестоко избивавшие близких, должны быть арестованы и подвергнуты справедливому наказанию в соответствие с законом. По данному делу все правоохранительные органы должны вместе и незамедлительно дать юридическую и правовую оценку произошедшему", – считает депутат.

8 октября 2024 года в прокуратуре Алматинской области сообщили, что 4 октября в Талгаре произошла драка, во время которой от ножевого ранения скончался 16-летний парень, еще два человека получили тяжкие телесные повреждения.

Позже исполняющий обязанности начальника ДП Алматинской области Серик Шалкаров заявил, что по данному факту возбуждено уголовное дело.