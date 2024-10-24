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МЧС Казахстана купит два дрона для тушения пожаров в высотных зданиях

Пожар на складе, пожар на складских помещениях, горящие склады, горящие складские помещения, тушение складов, огонь, возгорание складских помещений, пожарный кран, фото - Новости Zakon.kz от 24.10.2024 10:54 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Казахстана планирует приобрести два противопожарных дрона, предназначенных для тушения огня в высотных зданиях, сообщает Zakon.kz.

Как сообщил министр Чингис Аринов в Мажилисе 24 октября 2024 года, также планируется приобрести 10 беспилотных летательных аппаратов для мониторинга оперативной обстановки, четыре самолета и семь вертолетов.

"Улучшена боевая одежда пожарного. Теперь она более легкая в носке, что создает комфортность и удобство при выполнении спасательных операций. По качеству модифицированная и стойкая к внешним факторам воздействия", – сказал Аринов.

Он добавил, что до конца года будет приобретено 728 единиц спецавтотехники, свыше 18 тысяч единиц оборудования и снаряжения за счет республиканского и местного бюджетов, а также в рамках лизинга.

При этом в первую очередь технику направят для нужд районных подразделений.

Ранее сообщалось о возгорании возле торгово-развлекательного центра "ADK" в Алматы.

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