МЧС Казахстана купит два дрона для тушения пожаров в высотных зданиях

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Казахстана планирует приобрести два противопожарных дрона, предназначенных для тушения огня в высотных зданиях, сообщает Zakon.kz.

Как сообщил министр Чингис Аринов в Мажилисе 24 октября 2024 года, также планируется приобрести 10 беспилотных летательных аппаратов для мониторинга оперативной обстановки, четыре самолета и семь вертолетов.



"Улучшена боевая одежда пожарного. Теперь она более легкая в носке, что создает комфортность и удобство при выполнении спасательных операций. По качеству модифицированная и стойкая к внешним факторам воздействия", – сказал Аринов.

Он добавил, что до конца года будет приобретено 728 единиц спецавтотехники, свыше 18 тысяч единиц оборудования и снаряжения за счет республиканского и местного бюджетов, а также в рамках лизинга.

При этом в первую очередь технику направят для нужд районных подразделений.

Ранее сообщалось о возгорании возле торгово-развлекательного центра "ADK" в Алматы.

