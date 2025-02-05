Почему пожарные будут снова проверять высотные здания: ответ министра Аринова

Министр по чрезвычайным ситуациям Чингис Аринов прокомментировал причины возврата пожарным функций по проверке высотных зданий, сообщает Zakon.kz.

В Мажилисе 5 февраля 2025 года глава МЧС напомнил, что здания выше девятого этажа пожарные сейчас не проверяют. Проверки отменили в угоду программы Doing Business. И после бесконтрольной застройки, отсутствия ответственности бизнеса назрела необходимость возврата контроля.

"Нужно просто работать, контролировать, и, думаю, за 2024 год мы это хорошо продемонстрировали, в несколько раз уменьшили коррупционные правонарушения в нашем ведомстве. И дальше будем продолжать работать превентивно", – сказал Чингис Аринов.

Он добавил, что в ведомстве работают с антикоррупционными рисками в случае, если сотрудники ЧС будут вымогать взятки у бизнеса в ходе таких проверок. По словам Аринова, в МЧС действует принцип нулевой терпимости к любым коррупционным правонарушениям.

"Ни один бизнесмен еще не пожаловался на некомпетентные или неправомерные действия наших сотрудников. Мы продолжим эту работу. Вы нам помогите. Если будут такие факты, мы будем реагировать. Лично я буду реагировать на эти факты", – заключил министр.

Ранее Мажилис одобрил поправки по вопросам гражданской защиты. МЧС наделяется полномочиями по выдаче заключения о соответствии объектов с массовым пребыванием людей и зданий высотой более 28 метров требованиям пожарной безопасности при их вводе в эксплуатацию. Законы ужесточили из-за новых случаев гибели людей в зданиях и нарушений пожарных норм.