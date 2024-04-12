Масштабы наводнения в Кульсары МЧС показало с дрона

Фото: Telegram/qr_tjm

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Казахстана 12 апреля 2024 года сняло при помощи дрона масштабы сильнейшего за последние 80 лет наводнения, из-за которого были подтоплены дома в Кульсары, сообщает Zakon.kz.

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