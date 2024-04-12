Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Масштабы наводнения в Кульсары МЧС показало с дрона

Масштабы наводнения в Кульсары МЧС показало с дрона, фото - Новости Zakon.kz от 12.04.2024 17:26 Фото: Telegram/qr_tjm
Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Казахстана 12 апреля 2024 года сняло при помощи дрона масштабы сильнейшего за последние 80 лет наводнения, из-за которого были подтоплены дома в Кульсары, сообщает Zakon.kz.

Видеоролик опубликовали в Telegram-канале ведомства.

Как отмечается, спасатели МЧС РК продолжают работы в Атырауской области: в Кульсары ведут укрепление насыпной дамбы.

Масштабы наводнения в Кульсары МЧС показало с дрона, фото - Новости Zakon.kz от 12.04.2024 17:26

Фото: Telegram/qr_tjm

Ранее сообщалось, что 405 млн тенге выделено из чрезвычайного резерва правительства на обеспечение жильем пострадавших в результате паводков жителей города Аркалык Костанайской области.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 12.04.2024 17:26
"Операция" по спасению хомяка умилила казахстанцев
, фото - Новости Zakon.kz от 12.04.2024 17:26

Все новости про сильнейшие за последние 80 лет паводки в Казахстане можете прочитать здесь.

Читайте также

Спасатель встретил из роддома дочь и супругу на лодке в Актюбинской области
Спасатель встретил из роддома дочь и супругу на лодке в Актюбинской области
Диктор
Легендарному диктору Светлане Татенко исполнилось 85 лет
Энергетики KEGOC оказывают полную поддержку во время ЧС, обеспечен круглосуточный мониторинг ситуации
Энергетики KEGOC оказывают полную поддержку во время ЧС: обеспечен круглосуточный мониторинг ситуации
Динара Халдарова
МЧС РК Костанайская область Кульсары Паводки-2024
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
На майские праздники планируется перенос выходных дней
На майские праздники планируется перенос выходных дней
аким СКО, паводки, Петропавловск
Аким СКО обратился к жителям: В сторону Петропавловска движется огромный поток воды
Пособие по многодетности: в Минтруда назвали размеры соцвыплат
Пособие по многодетности: в Минтруда назвали размеры соцвыплат
Судмедэксперт по делу Бишимбаева выступил с заявлением
Судмедэксперт по делу Бишимбаева выступил с заявлением
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: