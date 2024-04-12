Масштабы наводнения в Кульсары МЧС показало с дрона
Фото: Telegram/qr_tjm
Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Казахстана 12 апреля 2024 года сняло при помощи дрона масштабы сильнейшего за последние 80 лет наводнения, из-за которого были подтоплены дома в Кульсары, сообщает Zakon.kz.
Видеоролик опубликовали в Telegram-канале ведомства.
Как отмечается, спасатели МЧС РК продолжают работы в Атырауской области: в Кульсары ведут укрепление насыпной дамбы.
Фото: Telegram/qr_tjm
Ранее сообщалось, что 405 млн тенге выделено из чрезвычайного резерва правительства на обеспечение жильем пострадавших в результате паводков жителей города Аркалык Костанайской области.
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