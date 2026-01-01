Какая погода ждет жителей Астаны, Алматы и Шымкента в ближайшие три дня

Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин

В пресс-службе РГП "Казгидромет" рассказали жителям Астаны, Алматы и Шымкента о погоде на 2, 3 и 4 января, сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды в Астане 2 января: переменная облачность, днем небольшой снег, поземок, гололед. Ночью и утром туман. Ветер юго-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -15-17°С, днем -7-9°С.

3 января: переменная облачность, временами небольшой снег. Ветер юго-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -8-10°С, днем -1-3°С.

4 января: переменная облачность, временами снег, метель. Ветер юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью и днем -10-12°С. Прогноз погоды по в Алматы 2 января: переменная облачность, без осадков. Временами туман, на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 0-2°С, днем +2+4°С.

3 января: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -1-3°С, днем +4+6°С.

4 января: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер северо-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -2-4°С, днем +2+4°С. Прогноз погоды в Шымкенте 2 января: переменная облачность, без осадков. Временами туман. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0-2°С, днем +7+9°С.

3 января: переменная облачность, днем дождь. Ночью и утром туман. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 0+2°С, днем +8+10°С.

4 января: переменная облачность, временами осадки (дождь, снег), гололед. Ночью и утром туман. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 0-2°С, днем 0+2°С. Ранее "Казгидромет" объявил штормовое предупреждение в Астане и 16 регионах Казахстана на 2 января 2026 года.



Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: