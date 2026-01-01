#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
505.53
593.44
6.34
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
505.53
593.44
6.34
События

Какая погода ждет жителей Астаны, Алматы и Шымкента в ближайшие три дня

Алматы, зима в Алматы, снег в Алматы, виды Алматы, город Алматы, виды города Алматы, пейзаж Алматы, Алматинский пейзаж, панорама Алматы, достопримечательности Алматы, достопримечательности города Алматы, туризм в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 01.01.2026 19:00 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
В пресс-службе РГП "Казгидромет" рассказали жителям Астаны, Алматы и Шымкента о погоде на 2, 3 и 4 января, сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды в Астане

  • 2 января: переменная облачность, днем небольшой снег, поземок, гололед. Ночью и утром туман. Ветер юго-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -15-17°С, днем -7-9°С.
  • 3 января: переменная облачность, временами небольшой снег. Ветер юго-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -8-10°С, днем -1-3°С.
  • 4 января: переменная облачность, временами снег, метель. Ветер юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью и днем -10-12°С.

Прогноз погоды по в Алматы

  • 2 января: переменная облачность, без осадков. Временами туман, на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 0-2°С, днем +2+4°С.
  • 3 января: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -1-3°С, днем +4+6°С.
  • 4 января: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер северо-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -2-4°С, днем +2+4°С.

Прогноз погоды в Шымкенте

  • 2 января: переменная облачность, без осадков. Временами туман. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0-2°С, днем +7+9°С.
  • 3 января: переменная облачность, днем дождь. Ночью и утром туман. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 0+2°С, днем +8+10°С.
  • 4 января: переменная облачность, временами осадки (дождь, снег), гололед. Ночью и утром туман. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 0-2°С, днем 0+2°С.

Ранее "Казгидромет" объявил штормовое предупреждение в Астане и 16 регионах Казахстана на 2 января 2026 года.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Читайте также
Какая погода ожидает жителей Астаны, Алматы и Шымкента в ближайшие три дня
20:27, 02 апреля 2024
Какая погода ожидает жителей Астаны, Алматы и Шымкента в ближайшие три дня
Какая погода ожидает жителей Астаны, Алматы и Шымкента в ближайшие три дня
20:33, 02 ноября 2025
Какая погода ожидает жителей Астаны, Алматы и Шымкента в ближайшие три дня
Какая погода ждет жителей Астаны, Алматы и Шымкента в ближайшие три дня
19:06, 29 ноября 2025
Какая погода ждет жителей Астаны, Алматы и Шымкента в ближайшие три дня
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: