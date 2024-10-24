В Казахстане половина бомбоубежищ не готова принять людей

В Казахстане 51% сооружений гражданской обороны не готов принять население, сообщает Zakon.kz.

Как сообщила депутат Мажилиса Вера Ким 24 октября 2024 года, 70% защитных сооружений гражданской обороны сегодня находятся в частной собственности, в том числе у иностранных компаний.

"Наверное, иностранные граждане не совсем готовы сегодня вкладывать в реконструкцию и поддержание таких защитных сооружений. В этой связи у меня есть несколько вопросов. Каким образом государство планирует повышать уровень готовности этих защитных сооружений гражданской обороны? Какие меры предполагаются принимать государством для того, чтобы вернуть эти защитные сооружения?" – спросила Вера Ким у министра по чрезвычайным ситуациям Чингиса Аринова.

Министр ответил, что этот вопрос обсуждается и находится на повестке дня. В МЧС изучили опыт ближнего зарубежья, который показал слабую эффективность защитных сооружений. У ведомства есть решение этого вопроса, но из-за секретности его не могут раскрыть. Чингис Аринов считает, что на строительство защитных сооружений нужны огромные средства и такие бюджетные расходы не будут поддержаны.

По данным МЧС, большая часть созданных в годы СССР защитных сооружении сохранились и до нынешних времен. Сейчас вместо понятий "бомбоубежище" или "бункер" говорят "защитное сооружение гражданской обороны". Они делятся на два типа: убежище и противорадиационное укрытие.

Ранее сообщалось, что расположение и количество объектов гражданской обороны имеет гриф "для служебного пользования".