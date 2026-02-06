#Казахстан в сравнении
События

Токаев принял заместителей министра обороны

Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан, президент РК, глава государства , фото - Новости Zakon.kz от 06.02.2026 14:31 Фото: akorda.kz
Касым-Жомарт Токаев принял заместителей министра обороны, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 6 февраля 2026 года Акорда, президент – Верховный главнокомандующий Вооруженными силами принял первого заместителя министра обороны – начальника Генерального штаба Вооруженных cил Каныша Абубакирова и заместителя министра обороны Аскара Мустабекова.

"В ходе встречи глава государства дал ряд поручений по курируемым направлениям деятельности оборонного ведомства", – говорится в сообщении.

Каныш Абубакиров назначен на должность первого замминистра обороны – начальника Генштаба ВС РК 17 января 2026 года. Аскар Мустабеков стал замминистра обороны 6 января 2026 года.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
