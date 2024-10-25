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Государственный флаг подняли в Алматы в честь Дня Республики

Государственный флаг, День Республики, Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 25.10.2024 13:24 Фото: акимат Алматы
В Алматы состоялась церемония поднятия Государственного флага в честь празднования Дня Республики. По традиции мероприятие проходило на территории ледового катка "Медеу", сообщает Zakon.kz

В церемонии приняли участие аким города Ерболат Досаев, депутаты маслихата, представители молодежных и общественных организаций, а также алматинцы и гости мегаполиса.

Государственный флаг, День Республики, Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 25.10.2024 13:24

Фото: акимат Алматы

Государственный флаг, День Республики, Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 25.10.2024 13:24

Фото: акимат Алматы

"Флаг размером 98 квадратных метров подняли на шпиль высотой 40 метров под аккомпанемент военно-духового оркестра и исполнение гимна", – рассказали в акимате.
Государственный флаг, День Республики, Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 25.10.2024 13:24

Фото: акимат Алматы

Государственный флаг, День Республики, Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 25.10.2024 13:24

Фото: акимат Алматы

Напомним, сегодня в Алматы состоится шоу дронов. Оно пройдет сразу в двух локациях города: в 21:00 на площади Абая и в 21:30 на площади "Астана". Также в 20:00 на телебашне "Кок-Тобе" включат праздничную подсветку.

Ранее президент Касым-Жомарт Токаев принял участие в торжественной церемонии поднятия Государственного флага, приуроченной ко Дню Республики. Пресс-служба Акорды поделилась деталями церемонии.

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Алматы Казахстан Медеу 2024 год Праздники Флаги
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