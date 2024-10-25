Государственный флаг подняли в Алматы в честь Дня Республики
Фото: акимат Алматы
В Алматы состоялась церемония поднятия Государственного флага в честь празднования Дня Республики. По традиции мероприятие проходило на территории ледового катка "Медеу", сообщает Zakon.kz
В церемонии приняли участие аким города Ерболат Досаев, депутаты маслихата, представители молодежных и общественных организаций, а также алматинцы и гости мегаполиса.
Фото: акимат Алматы
Фото: акимат Алматы
"Флаг размером 98 квадратных метров подняли на шпиль высотой 40 метров под аккомпанемент военно-духового оркестра и исполнение гимна", – рассказали в акимате.
Фото: акимат Алматы
Фото: акимат Алматы
Напомним, сегодня в Алматы состоится шоу дронов. Оно пройдет сразу в двух локациях города: в 21:00 на площади Абая и в 21:30 на площади "Астана". Также в 20:00 на телебашне "Кок-Тобе" включат праздничную подсветку.
Ранее президент Касым-Жомарт Токаев принял участие в торжественной церемонии поднятия Государственного флага, приуроченной ко Дню Республики. Пресс-служба Акорды поделилась деталями церемонии.
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