Государственный флаг подняли в Алматы в честь Дня Республики

В Алматы состоялась церемония поднятия Государственного флага в честь празднования Дня Республики. По традиции мероприятие проходило на территории ледового катка "Медеу", сообщает Zakon.kz

В церемонии приняли участие аким города Ерболат Досаев, депутаты маслихата, представители молодежных и общественных организаций, а также алматинцы и гости мегаполиса.

Фото: акимат Алматы

Фото: акимат Алматы

"Флаг размером 98 квадратных метров подняли на шпиль высотой 40 метров под аккомпанемент военно-духового оркестра и исполнение гимна", – рассказали в акимате.

Фото: акимат Алматы

Фото: акимат Алматы

Напомним, сегодня в Алматы состоится шоу дронов. Оно пройдет сразу в двух локациях города: в 21:00 на площади Абая и в 21:30 на площади "Астана". Также в 20:00 на телебашне "Кок-Тобе" включат праздничную подсветку.

Ранее президент Касым-Жомарт Токаев принял участие в торжественной церемонии поднятия Государственного флага, приуроченной ко Дню Республики. Пресс-служба Акорды поделилась деталями церемонии.